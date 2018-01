Liepājas Ziemeļu forti var turpināt brukt un kāpelēšana pa tiem var izrādīties bīstama. Savukārt Jūrkalnē pastaigu taciņas tagad beidzas nekurienē un ugunskura un atpūtas vietas no vairāku metru augstuma iegāzušās viļņos.

Kopš pērnā gada beigām Ziemeļu forti Liepājā ir redzami mainījušies. Nesenie zemes noslīdējumi rāda vietas, kur bijis krasts un tagad tā vairs nav. Lai arī cara laika nocietinājumus jūra grauž visu laiku, tagad ainava piedzīvojusi krasākas izmaiņas, salīdzinot ar to, kā tur izskatījās vēl pirms dažiem gadiem, raksta laikraksts „Kurzemes Vārds”.

Uz takas, pa kuru ļaudis mēdz pastaigāties, tagad pamazām plešas prāva un dziļa plaisa – uz jūras pusi ieliecas virszemē un apakšzemē savienotās mūra un akmens cietokšņa būves daļa. Kādā no nākamajām reizēm vēji un viļņi to varētu arī noraut lejā. No tā secināms, ka šādas plaisas varētu veidoties arī citās vietās, un iecienītā apskates vieta sāk kļūt bīstama.

Savukārt Jūrkalnē krasta erozijas dēļ gadā vidēji zaudē vienu metru sauszemes teritorijas. Latvijas Universitātes Jūras krastu laboratorijas vadošais pētnieks Jānis Lapinskis pēc aizvadītā gada nogalē notikušā nogruvuma Jūrkalnes stāvkrastā skaidrojis, ka process būtībā nav apturams, vēsta TV “Kurzeme”.