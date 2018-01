Kā vēstī portāls "lsm.lv", atsaucoties uz LTV7 raidījumu "Segodņa večerom", vietējā sētniece atzīst - drošāk izsvaidītos atkritumus ir vākt dienas gaišajā dienas laikā, jo tumsā pa atkritumu konteineriem rosās žurku bari. Sētniece darbu šeit sākusi novembrī un jau nožēlo, turklāt viņai no lielajām žurkām ir bail.

Vietējie iedzīvotāji atzīst, ka žurkas ir tik lielas, ka pat kaķi no viņām vairās.

Atkritumu šajos konteineros tāpēc ir tik daudz, ka tur tos atstāj ne tikai Kalnciema 57. nama iedzīvotāji, kas par to maksā, bet arī apkārtējās mājās dzīvojošie. Līdz ar to atkritumus nespēj izvest tik ātri un daudz, lai no jauna nebūtu sakrājusies kaudze, vēstī raidījums.

Rīgas domē atzīst, ka šādu situāciju ir ne mazums. Taisnība esot to pusē, kas maksā par atkritumu izvešanu. Tikmēr Rīgas Pašvaldību policijā aicina uzņemt foto vai video, kur redzams, kā kaimiņi atkritumus met ne savā konteinerā, ziņo "lsm.lv".