Policisti, ierodoties norādītajā namā, devās uz mājokli, no kura bija dzirdamas jauniešu klaigas. Dzīvokļa durvis atvēra kāda 16 gadus veca meitene. Jauniete apgalvoja, ka mājoklī atrodas tikai četras personas un drīz visi došoties pie miera. Tomēr sarunas laikā dzīvoklī ievēroti vairāki citi pusaudži. Visas personas izskatījās nepilngadīgas un manāmi iereibušas. Daži no viņiem iznāca no dzīvokļa un nosauca savus datus labprātīgi, savukārt citi sāka slēpties.

Policisti sazvanīja dzīvokļa īpašnieku, kas deva piekrišanu likumsargiem ienākšanai mājoklī. Ballītes telpās vadīja spēcīgs cigarešu un alkohola smārds. Divi jaunieši atrasti noslēpušies drēbju skapī, bet vēl viens spēcīgā alkohola reibumā gulēja uz dīvāna.

Ņemot vērā pārkāpēju skaitu un viņu agresīvo noskaņojumu, izsaukta vēl viena Rīgas pašvaldības policijas ekipāža.

Kopā dzīvoklī konstatētas 11 nepilngadīgas personas vecumā no 15 – 17 gadiem, viena 18 gadus veca meitene un vienas pusaudzes manāmi iereibušais tēvs. Vīrietis sākotnēji mēģināja runāt ar likumsargiem, taču viņš nespēja nostāvēt kājās un sakarīgi atbildēt uz jautājumiem, tāpēc devās gulēt.

Veicot datu pārbaudes, noskaidrots, ka divi nepilngadīgi puiši ir izsludināti meklēšanā. Pusaudži atzinās, ka aizbēguši no ārpusģimenes aprūpes iestādes.

Uz notikuma vietu izsaukti arī Valsts policijas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Pārrunu laikā pārkāpēji rupji lamājās un uzjautrinājās par notiekošo, viens otru atbalstot pārkāpumu izdarīšanā. Divi no viņiem sāka aktīvi konfliktēt ar policijas darbiniekiem līdz likumsargiem uzbruka. Jaunieši tika aizturēti un saslēgti rokudzelžos.

Drīz vien notikuma vietā ieradās izsauktie dienesti. Mediķi, apskatot iereibušos jauniešus, konstatēja, ka nevienam no viņiem hospitalizācija nav nepieciešama.

Kopā aizturēti un nogādāti dežūrdaļā deviņi jaunieši, kur pēc alkohola koncentrācijas pārbaudēm septiņiem no viņiem sastādīti administratīvie pārkāpuma protokoli par atrašanos alkohola reibumā, nesasniedzot pilngadību. Pārbaužu laikā viņiem konstatēts no 0.05 līdz 1.61 promiļu reibums.

Pēc lietvedības nodrošināšanas iereibušie jaunieši nodoti radiniekiem, savukārt četriem pusaudžiem Jaungada pirmais rīts turpinājās Valsts policijā, jo divi bija izsludināti meklēšanā, bet vēl pret diviem uzsāktas lietvedības par uzbrukšanu policistiem.