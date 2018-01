3.janvārī ap plkst.14.40 Valsts policijā no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) saņemta informācija par to, ka Ventspilī darba vietā noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvību zaudējis vīrietis. Viņš atradies pie kuģīša "Hercogs Jēkabs", kur veicis darba pienākumus, un pagaidām nenoskaidrotos apstākļos iekritis Ventā. 1952.gadā dzimušais vīrietis izcelts no upes, taču jau bez dzīvības pazīmēm. NMPD mediķi konstatējuši viņa nāvi.

Kā atzina Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāve, notikušajam nav aculiecinieku, un iemesli pagaidām ir neskaidri. Ekskursiju kuģītis ziemas sezonā nekursē, taču tam tiek veikta regulāra apkope un uzraudzība.

"Vispirms Ventspils brīvostas pārvaldes vārdā vēlos izteikt visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem. Esam satriekti par notikušo," atzina Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis. "Šobrīd ir sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu, kas un kā ir noticis, jo traģiskajam negadījumam aculiecinieku nav. Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieki aktīvi iesaistās izmeklēšanā un darīs visu iespējamo, lai konstatētu visus apstākļus, kas šādu traģēdiju izraisījuši," piebilda Sarmulis.

Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess, par negadījumu informēta arī Valsts darba inspekcija.