Pilnībā demontēta Rīgā sagruvusī Jeruzalemes ielas piecstāvu ēka

Viņš norādīja, ka demontāžas darbi pilnībā noslēgušies 29.decembrī un šobrīd no teritorijas tiek izvesti būvgruži. "Dienā izvedam astoņas līdz desmit kravas mašīnas būvgružu, kopumā to mums ir aptuveni 7500 kubikmetru," sacīja Makijevs.

Viņš norādīja, ka, vienojoties ar ēkas īpašniekiem, galējais būvgružu izvešanas termiņš ir 15.februāris, taču, tā kā darbi ritot uz priekšu salīdzinoši raiti, plānots, ka būvgruži tiks izvesti jau šomēnes.

Makijevs arī komentēja informāciju, ka Valsts darba inspekcija (VDI) bija sākusi lietu par drošības prasību neievērošanu būvdarbu teritorijā. Viņš norādīja, ka vienīgais pārkāpums viņu darbā esot bijis brīdinājuma zīmes neizvietošana. "Mums brīdinājuma zīme bija izvietota uz žoga, taču VDI pārstāvji gribēja, lai to novietojam arī pašā darbu teritorijā. To tad arī izdarījām un no inspekcijas esam saņēmuši atzinumu, ka visas prasības ir ievērotas," sacīja direktors.

Kā ziņots. 11.decembra naktī Rīgas centrā daļēji sabruka neapdzīvota piecstāvu ēka. Glābēji no blakus esošajām ēkām evakuēja 138 cilvēkus, kuriem vēlāk tika ļauts atgriezties mitekļos.

Ēka pieder divu Krievijas pilsoņu uzņēmumam SIA "Grost". Jau 2012.gadā viņiem tikusi izsniegta būvvaldes saskaņota atļauja par ēkas nojaukšanu.

Neskatoties uz to, īpašnieki vairāku gadu garumā ēkas demontāžas ieceri nav īstenojuši, iespējams, mēģinot to pārdot, taču pēc pēkšņā nogruvuma īpašnieki vienojās nekavējoties sākt ēkas nojaukšanu.