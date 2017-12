Auces novada Bēnes pagastā sprāga gāzes balons, kā rezultātā divstāvu mājā izcēlās ugunsgrēks - dega ēkas ārdurvis un starpstāvu pārsegums piecu kvadrātmetru platībā.

Negadījumā cieta viens cilvēks, kurš pirms glābēju ierašanās jau bija nonācis mediķu aprūpē.

Kopumā VUGD aizvadītajā diennaktī saņēmis 32 izsaukumus, no kuriem 11 bija saistīti ar ugunsgrēkiem, 14 - ar glābšanas darbiem, bet septiņi bija maldinoši izsaukumi.

Savukārt vakar Jelgavā četrstāvu mājā aizdedzies viens no dzīvokļiem, no ēkas evakuēti deviņi cilvēki, pieci no kuriem cietuši un nodoti mediķu uzraudzībā.

Ugunsdzēsēji vakar pēcpusdienā ap plkst.16 saņēma izsaukumu uz Kastaņu ielu Jelgavā. Glābējiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka četrstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklis trešajā stāvā deg ar atklātu liesmu. No ēkas tika izglābti deviņi cilvēki, no kuriem pieci nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uzraudzībā.

Līdz VUGD ierašanās brīdim aptuveni 50 cilvēki no nama bija evakuējušies pašu spēkiem.

Ap plkst.18.30 ugunsgrēks tika likvidēts. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka 15 kvadrātmetru platībā dega viens no 3.stāva dzīvokļiem un trīs kvadrātmetru platībā - 4.stāva dzīvokļa logs.

Savukārt Saldū VUGD glābēji no upes izcēluši noslīkušu cilvēku.