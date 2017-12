Braucot pa Ventspils novada Ziru pagasta ceļu Ziras - Vēkas, izskatās, ka abās ceļa malās ir ūdenstilpes, bet patiesībā šeit jau no augusta beigām krājas lietus ūdens, kas lielos lauksaimniecības laukus pārvērtis ezeros. Zemnieki, kuri šeit saimnieko jau desmitiem gadu, stāsta, ka tik kritiska situācija vēl nav piedzīvota. "Es esmu graudaudzētājs, man pārsvarā ir graudi tikai, bet nu situācija ir tāda, kāda tā ir - bēdīgi, bet fakts. Tur, kur ziemāji ir, tur nu reti kurš lauks ir normāls, [...] ir arī lauki, kuri vispār ir iznīkuši," stāsta lauksaimnieks Aldris.

Ziru pagasta vadītāja saka, ka applūdušas lauksaimniecības teritorijas vismaz 200 hektāru platībā. Turklāt nav arī cerību, ka tuvākajā laikā situācija uzlabosies, jo lietus līst katru dienu. Līdz ar to arī ūdens līmenis applūdušajās pļavās tikai turpina celties. Jau šobrīd daudzi lauksaimnieki sāk meklēt, kur iepirkt sienu lopiem."Šeit, ko mēs redzam, tur ir pļaujamās platības, bet, kā redzam, visi nepaspēja savākt to sienu. Tad viens otrs no zemniekiem jau sāk meklēt arī sienu, jo tas siens te peld. Applūduši [lauki] mums ir visur, te mums ir mūsu zilo ezeru zeme, mēs varam lepoties, bet, kas būs pavasarī zem šī ūdens, grūti teikt," stāsta Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa.

Jau oktobra beigās Ventspils novada dome vērsās Ministru kabinetā ar lūgumu novadā izsludināt ārkārtas stāvokli. Lūgts arī sniegt finansiālu atbalstu, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ziru pagasta vadītāja stāsta, ka zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) esot atbraucis apskatīt plūdu skartās teritorijas, tomēr ar dabas stihijas sekām būs jātiek galā pašiem. Diemžēl arī šeit vairums lauksaimniecības zemju nav apdrošinātas.

Jau ziņots, ka šoruden Latviju piemeklēja ilgstošas lietavas, kuru dēļ 29 Latgales, Vidzemes un Zemgales novados tika izsludināta ārkārtas situācija. Valdība par plūdu postījumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lauksaimniekiem nolēma izmaksāt 14,87 miljonus eiro vērtas kompensācijas. Vēlāk sniegt 3,46 miljonu eiro atbalstu plūdos cietušajai Latvijai lēma arī Eiropas Komisija.