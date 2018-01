Ilhams reklāmās sola atbrīvot no visām iespējamajām likstām – sākot ar ļaundabīgiem audzējiem, kurus nespēj izārstēt tradicionālā medicīna, un beidzot ar raganu uzliktiem lāstiem un ģimenes skandāliem.

Iesaka gaišas domas

Dziednieks nepiedāvā brīnumtabletītes vai supermodernu ārstniecības kursu, bet gan visu uzveikt ar “tīrām gaišām domām un dvēseli”. Ilhams esot izstrādājis unikālu pašregulācijas sistēmu, lai cilvēka iekšējā enerģija uzveiktu visu slikto un ar enerģētiskiem impulsiem likvidētu problēmas.

Viņš ar katru pacientu strādājot individuāli, lai ar savām spējām izārstētu ne tikai pašu slimību, bet arī likvidētu tās cēloni. Racionāli un loģiski domājošs cilvēks uz to raudzītos vismaz aizdomīgi, bet ne viens vien naivi labticīgais uz Ilhama izliktās makšķeres ir uzķēries un devis pie viņa uz konsultāciju.

Pēc konsultācijas – apvārdošanas, kas ilgusi pārdesmit minūtes, kāda pensionāre saņēmusi lapiņu ar ieteikumu lietot magniju un zivju eļļu saturošus vitamīnus un vēl mutisku ieteikumu domāt labas domas. Lieki teikt, ka neviens no šiem padomiem cilvēkam nevar palīdzēt atbrīvoties no smagām kaitēm.

20 eiro par konsultāciju

Kāda apkrāptā seniore pauž savu sašutumu: “Lūdzu, apturiet leģendārā turku krāpnieka Ilhama darbību Latvijā. Viņš visus ārstē ar Omega 3 par 20 vai 30 eiro. Papildus vēl izspiež 700 eiro (par turpmākajām konsultācijām). Reklāma vēl papildus veicina viņa darbību.”

Kundze arī jautā, vai Ilhams par savu uzņēmējdarbību maksā nodokļus. Pensionāre saņēmusi uz lietuviešu, latviešu un krievu valodā drukātas veidlapas kvīti par samaksātajiem 20 eiro. Tikai nosacīti no Ilhama saņemtos dokumentus – kvīti un recepti – var saukt par dokumentiem, uz tiem nav ne paraksta, ne zīmoga.

Padoms lietot veselīgo zivju eļļu nav krimināli sodāms, un tā ir paša izvēle par to maksāt 20 eiro. Bet vai šādas maksas iekasēšana par šo vērtīgo ieteikumu ir likumīga, un vai par to nav jāmaksā nodoklis?

Latvijā nodokļus var nemaksāt

Izrādās, nav jāmaksā, ja pakalpojuma sniedzējs ir ārzemnieks no valsts, ar kuru Latvija ir noslēgusi līgumu par dubulto nodokļu neaplikšanu, un viņš mūsu zemē nepraktizē ilgāk par 183 dienām gadā.

Ilhams Latvijā konsultācijas sniedzis kā Lietuvas uzņēmuma "Neilina" pārstāvis un visus nodokļus maksā Lietuvā – vismaz tā jābūt. Latvija šādus līgumus par izvairīšanos no dubultajiem nodokļiem noslēgusi ar 60 valstīm, arī ar tām, kuras Ilhams it kā pārstāv – gan Lietuvu un Turciju, gan Poliju un Gruziju.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa skaidro:

“Ja šāda darbība nav aizliegta un atbilst Ārstniecības likumam, tad dziedniekam pirms saimnieciskās darbības sākšanas ir jāreģistrējas VID (saimnieciskās darbības veicēja statusā) un no gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Vispārējā gadījumā no saimnieciskās darbības ienākuma tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Ja persona ir tādas valsts rezidents, ar ko Latvijai ir noslēgts līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, tad tiek ņemti vērā starpvalstu līgumā ietvertie nosacījumi, kurus ievērojot persona nodokļu maksājumus Latvijā var neveikt, ja tā savas darbības veikšanai neizmanto regulāri pieejamu pastāvīgo bāzi, tas ir – persona uzturas Latvijā laikposmā vai laikposmos, kuri kopumā nepārsniedz 183 dienas jebkurā 12 mēnešu periodā. Šajā gadījumā persona saimniecisko darbību Latvijā var nereģistrēt.”

Paliek neskaidrs jautājums, kā Ilhams atskaitās par iekasēto naudu, no kuras tomēr nodokļi ir jāmaksā – ja ne Latvijā, tad Lietuvā vai citā valstī.