Bartaševičs uzskata, ka bijušajiem aģentiem vai ziņotājiem nav pienākuma atzīties.

Bartaševičs raidījumā sacīja, ka nevajadzētu melot, ja tiek uzdots tiešs jautājums, tomēr cilvēkiem savi noslēpumi pašiem nav jāatklāj. "Ir jāatbild uz jautājumiem, kas tev ir uzdoti. Ja man uzdod, es atbildu. Ja man neuzdod un tas ir mans noslēpums, kaut vai draņķīga lieta, es līdz kapa malai viņu turu," pauda mūziķis.

Saistītās ziņas "Cilvēkiem bija jau 26 gadi to darīt," Kangeris šaubās, ka pēc Rokpeļņa sekos arī citi Dzejnieks Jānis Rokpelnis atzīstas, ka bijis čekists ar segvārdu Miķelis Kolēģi par Rokpeļņa atzīšanos sadarbībā ar čeku: tā ir īsta veča rīcība!

Runājot par čekas maisiem, viņš apgalvoja, ka informāciju, kas tajos atrodama, var atklāt tikai cilvēki, ar kuru tā saistīta. Tas nebūtu jādara kādam no malas: "No malas to nedrīkst atvērt, tas skapis veras no iekšpuses, atslēga ir tikai un vienīgi iekšpusē. Vai nu tu atver to skapi un izsvied savas tās drazas, vai arī viņš ir ciet."

Jautāts par to, vai viņu kā mākslinieku arī mēģināja savervēt vai novērot, Bartaševičs atbildēja apstiprinoši. "Tā bija mūsu ikdiena. Un mums bija draugi arī no turienes, kas atstāstīja, par ko ir iesniegts ziņojums un kā reaģēt. Es to varu ar laika distanci stāstīt," sacīja mūziķis.

"Mēs sēdējām kaut kādā krogā, kaut ko runājām ne to, un draugs, kas strādāja divās frontēs, pateica: "Tu tur toreiz izpļāpājies, tev tagad tur ir ciet, kaut ko vajag darīt, kaut ko vajag fīrēt." Protams, ka tā bija," atklāja Bartaševičs.