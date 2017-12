Jaunā gada sagaidīšana notiks Lielajā laukumā, kur uzstāsies grupa "Eolika". Plkst.00.30 svētku uzrunu teiks Ventspils mērs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij"), bet plkst.00.33 sāksies Jaunā gada uguņošana.

Ventspilī jau vairāku gadu garumā izveidojusies tradīcija Jauno gadu sagaidīt pēc "vietējā" laika - 33 minūtes un 44 sekundes pāri pusnaktij. "Vietējais" laiks tiek aprēķināts, ņemot vērā, ka Latviju šķērso vairāki meridiāni, līdz ar to katrā no vietām laiks atpaliek no vidēji pieņemtā valstī.

Tradīcija sagaidīt Jauno gadu pēc "vietējā" laika ir arī Jelgavā. Šogad Jelgavā Jauno gadu varēs sagaidīt divas reizes - 31.decembrī plkst.24 kopā ar visu Latviju un 25 minūtes pāri pusnaktij, kad jaunais 2018.gads iestāsies pēc Jelgavas laika.