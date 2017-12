"Viņa atzīšanās liecina par augsto dvēselisko izaugsmi”

Ventspils Rakstnieku mājas vadītāja Andra Konste par Jāņa Rokpeļņa atzīšanos saka: „Tā nemaina manu attieksmi pret viņu... Nē, drīzāk gan maina, bet uz labo pusi”. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja Andra Konste Kasjauns.lv teica: „Savā ziņā tā ir ļoti priecīga ziņa, ka cilvēks veselāku padarījis ne tikai sevi, bet arī visus citus. Ir taču tik viegli sevi apmānīt, ka kāds cits – „tas Jānis” taču darīja daudz sliktākas lietas nekā es. Jānis (Rokpelnis) ir viens no man dārgākajiem cilvēkiem, ja ne pats labākais latviešu dzejnieks. Viņa atzīšanās liecina par augsto dvēselisko izaugsmi un paldies viņam par to. Šī atzīšanās nemaina manu attieksmi pret viņu, nē, drīzāk gan maina... bet uz labo pusi.

Nav izslēgts, ka arī citi radoši cilvēki varētu būt čekas aģenti. Toreiz jau pietika pāris reizes uzrakstīt atskaiti par braucienu uz ārzemēm un tu jau uzreiz iekļuvi failā „ziņotājs”, varbūt tā īsti to pat neapzinoties. Es tikai priecātos, ka pēc Jāņa atzīšanās nāktu vēl kāda cita”.

"Ja vīrietis savāra ziepes, tad viņš par to arī atbild"

Rakstnieku savienības vadītājs Arno Jundze par Jāņa Rokpeļņa atzīšanos: „Tā ir īsta veča rīcība!” (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Rakstnieku savienības vadītājs Arno Jundze portālam Kasjauns.lv teica: „To jau visi sen zināja, ka Jānis bija aģents, to visi sen nojauta. To viņš pateicis arī savā romānā. Ja nu kāds nezināja, viņš tagad to pateica. Es domāju, ka tā ir normāla veča rīcība. Ja vīrietis savāra ziepes, tad viņš par to arī atbild. Viņa atzīšanās liecina par augstu morālo līmeni. Viņa rīcība ir ļoti cienījama, un to visu vēl pateikt īsi pirms gadu mijas... Par to viņam liela cieņa!

Vēl pirms dažām dienām runāju ar Jāni, un es ticu viņa stāstītajam.

Visi jau tāpat var izskaitļot, kurš bijis aģents, ja ņemam vērā, cik kurš bijis dažādos radošos komandējumos, izpētes braucienos un tamlīdzīgi. Vienīgais jautājums, kāpēc tas viss atkal aktuāli kļuvis pusgadu pirms vēlēšanām.

Mēs jau to lustrācijas laiku esam nokavējuši. Sen jau vajadzēja uztaisīt vietu, kur šie aģenti varēja aiziet un atzīties. Man par šo lietu kā Rakstnieku savienības vadītājam par šo lietu jādomā, stāstot par Rakstnieku savienības vēsturi padomju laikā, par mūsu vecākā gadagājuma savienības biedriem. Godīgi sakot man nav atbildes, kas būs tad un ko darīt tad, kad tos maisus atvērsim...”