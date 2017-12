Kā stāsta Rīgas pašvaldības policijā, likumsargi ieskrēja kāpņu telpā, kur pamanītas divas satrauktas sievietes. Vienu no viņām turēja kāds vīrietis, savukārt otra nedaudz tālāk mierināja kādu zīdaini.

Notikuma vietā no iesaistītajām personām noskaidrots, ka divu bērnu māte devusies ārā no dzīvokļa. Līdzi viņai bijuši arī bērnu ratiņi, kuros gulējis jaunākais no bērniem. Kāpņu telpā, ejot garām vienam no dzīvokļiem, sadzirdēti kaimiņu savstarpējie strīdi. Pēkšņi strīdnieku mājokļa durvis atvērušās un kāda kundze no tā izdzinusi gados jaunu sievieti. Jaunietei neesot paticis, ka jaunā māmiņa stāv viņai ceļā, un viņa metusies sievietei virsū.

Uzbrucēja kaimiņienei bija saskrāpējusi seju, plēsusi matus un žņaugusi ar šalli. Jauniete arī mēģinājusi iesist zīdainim, taču trāpījusi pa cepuri. Policistu klātbūtnē uzbrucēja apkārtējiem veltīja cieņu aizskarošus izteicienus un nespēja sakarīgi izskaidrot savus rīcības motīvus.

No dzīvokļa iznāca arī uzbrucējas māte, kura kategoriski noliedza abu savstarpējo strīdu, kā arī atvases uzbrukumu kaimiņienei.

Izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, kuri apskatīja gan jauno māmiņu, gan zīdaini. Hospitalizācija nevienai no iesaistītajām personām nebija nepieciešama.

Pēc medicīniskās apskates cietusī nolēma ar iesniegumu vērsties Valsts policijā par miesas bojājumu nodarīšanu. Savukārt 26 gadus vecā uzbrucēja aizturēta un nogādāta Valsts policijā turpmāko procesuālo darbību veikšanai.