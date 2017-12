Kas jāzina, rīkojot Jaungada svētku uguņošanu un šaujot raķetes

Pirmām kārtām, protams, jāņem vērā viselementārākais: neatļaujiet uguņošanu rīkot maziem bērniem, nedariet to alkohola reibumā, nemērķējiet raķeti uz cilvēkiem vai ēkām, dariet to atklātā vietā, drošā attālumā no namiem un auto, neturiet aizdedzinātu pirotehniku rokās!

Tikai no licencētiem tirgotājiem

Ance Rozīte, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļavecākā speciāliste, atgādina: “Gādājot svētku salūtu, atgādinām, ka pirotehniku drīkst iegādāties vienīgi specializētajos veikalos un tikai no tādiem tirgotājiem, kam ir izsniegta speciāla atļauja jeb licence. Aicinām nekādā gadījumā neiegādāties pirotehniku no privātpersonām, kas tirgo apšaubāmas un nezināmas izcelsmes nesertificētus pirotehnikas izstrādājumus. Ja rodas šaubas, iesakām lūgt konkrēto pārdevēju uzradīt licenci, kas apliecina, ka pārdevējs pirotehniku tirgo likumīgi.

Lai iegādātos dažus pirotehnikas izstrādājumus, ir vecuma ierobežojumi, un Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā ir noteikts, ka 1. klases uguņošanas ierīces drīkst iegādāties un izmantot personas, kas sasniegušas 14 gadu vecumu, 2. un 3. klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus – tikai no 18 gadu vecuma. (izstrādājuma klase norādīta uz katra izstrādājuma).”

Svarīgi zināt

Drošības pasākumi, kas jāievēro, lai svētki tiktu pavadīti droši, bez starpgadījumiem:

* pirms pirotehnikas izstrādājuma lietošanas jāpārliecinās, ka ir ievērots drošs attālums no skatītājiem, mājām, kokiem un elektrības vadiem;

* pirotehnikas izstrādājumus nedrīkst vērst cilvēku virzienā;

* pirms pirotehnikas izmantošanas būtiski ir parūpēties, lai tuvumā būtu ūdens vai ugunsdzēšamais aparāts, kuru nepieciešamības gadījumā varētu izmantot;

* pirotehniku kategoriski aizliegts izmantot, ja tā apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi;

* pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

* pirms pirotehnikas izmantošanas obligāti jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju;

* pirotehniku atļauts izņemt no iepakojuma tikai neilgi pirms lietošanas. Nekādā gadījumā nedrīkst izjaukt vai pārveidot gatavos pirotehnikas izstrādājumus;

* raķetes pirms šaušanas stabili jānostiprina vertikālā pozīcijā saskaņā ar lietošanas instrukciju;

* aizdedzināt ieteicams no tās puses, no kuras pūš vējš, savukārt pēc aizdedzināšanas nekavējoties jāatkāpjas. Nedrīkst liekties pāri aizdedzinātiem pirotehnikas izstrādājumiem vai iet garām brīdī, kad tie aizdedzināti;

* nekādā gadījumā pirotehniskos izstrādājumus to darbošanās laikā nedrīkst turēt rokās;

* nedrīkst atkārtoti aizdedzināt pirotehniskos izstrādājumus, kas pēc aizdedzināšanas nav nostrādājuši.

Jaungada nakts ir izņēmums

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181. panta 3. daļā minēts, ka par uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma aprites noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 35 līdz 350 eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, juridiskajām personām – no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pantā teikts, ka par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), uzliek naudas sodu no 70 līdz 500 eiro.

Likumā arī noteikts, ka uguņošanu nedrīkst rīkot daudzdzīvokļu namu pagalmos un uz gājēju ietvēm, ja nav saņemta pašvaldības atļauja, kā arī naktī – no pulksten 23 līdz 7, taču Jaungada naktī šī norma nestrādā.