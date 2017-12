Tagad viņam, pēc visa spriežot, no darba pašvaldības policijā būs jāatvadās, tāpat kā iepriekš viņš par šo pašu pārkāpumu tika padzīts no darba Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD). Paradoksāli, ka desmit mēnešus viņa pienākumos kā pašvaldības policistam ietilpa sodīt tādus pašus dzērājus kā viņš pats. Viņš no nosodījuma izvairījies, no darba devēja – Olaines novada domes slēpjot savu pārkāpumu. Te jāteic, ka formāli par policistu nevar strādāt tikai cilvēks, kurš sodīts par kriminālu pārkāpumu, bet braukšana dzērumā ir administratīvs pārkāpums. Tomēr iekšlietu struktūru un pašvaldības policiju ētikas kodeksos ir ierakstīts, ka tur nevar strādāt arī personas, kas diskreditē vai nomelno kārtības uzturēšanas struktūras, kas arī attiecas uz likumpārkāpumu izdarīšanu alkohola reibumā.

Policistu, vadot personīgo automobili „Volvo” nakts melnumā 28. februārī Rīgā, Čaka ielā, notvēra Rīgas pašvaldības policijas Latgales pārvaldes inspektors, kurš uz notikuma vietu izsauca Ceļu policiju. Lai izbēgtu no soda, aizturētais vicinājās ar VUGD un Olaines pašvaldības policista inspektora apliecību. Tomēr „ietekmīgie amati” viņam nepalīdzēja un viņš tika sodīts ar 1200 eiro lielu naudas sodu, autovadīšanas tiesību atņemšanu uz četriem gadiem un desmit dienu administratīvo arestu.

Taču ar to viss nebeidzās. VUGD uzzināja par sava darbinieka (viņš paralēli darbam Olaines policijā strādāja arī par ugunsdzēsēju-glābēju) un viņu no darba atlaida. Viņš VUGD vadības lēmumu pārsūdzēja, bet tiesā zaudēja, jo tā uzskatīja, ka strādāt par ugunsdzēsēju-glābēju nedrīkst strādāt cilvēks, kurš izdara pārkāpumus alkohola reibuma, tas ir pretrunā VUGD ētikas kodeksiem. Tomēr no Olaines pašvaldības savu pārkāpumu izdevās noslēpt un tikai 27. decembrī tā uzzināja par sava darbinieka nepiedodamo rīcību.

Kāds Kasjauns.lv lasītājs jautā: „Bet kā ir ar Olaines pašvaldības policiju? Vai policijā var strādāt personas, kurām nav tiesības atrasties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā? Kāpēc VUGD nedrīkst strādāt darbinieki, kurus pieķer, alkohola reibumā vadot transportlīdzekli, bet Olaines pašvaldības policijā atļauj strādāt? Kaut kā nav loģiski. Tagad likumpārkāpējs sodīs citus, līdzīgus sev? Un kur tad paliek ētika, morāle?”

Olaines novada pašvaldības policijas priekšnieks Ervīns Siliņš Kasjauns.lv pastāstīja, ka viņš neko nav zinājis par sava padotā pārkāpumu, bet nu abiem būšot nopietna saruna: „Tas man ir jaunums. Viņš man par savu pārkāpumu nav ziņojis. Par šo man ar viņu noteikti būs saruna. Pašvaldības policijā noteikti netiktu darbā pieņemts cilvēks, kurš veicis šādu pārkāpumu, bet viņš pašvaldības policijā jau strādā vairākus gadus. Tagad viņa atbilstība amatam būs jāvērtē darba devējam – Olaines novada domei. Jāteic, ka mums policijā ir savs ētikas kodekss un tas paredz, ka darbinieki nedrīkst diskreditēt policiju”.

Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs Kasjauns.lv pavēstīja, ka tagad pašvaldībā uzsākta dienesta izmeklēšana par darbinieka atbilstību ieņemamajam amatam un piebilda, ja fakti apstiprināsies, tad viņa atrašanās pašvaldības policijas rindās nav pieņemama.