Ierobežos satiksmi Jaungada svinību laikā

No 30.decembra plkst. 20.00 līdz 1.janvāra plkst. 15.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm) 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti).

Slēgta satiksme šajā laika posmā būs:

· 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;

· Poļu gātē, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Pils ielai;

· Bīskapa gātē, posmā no Herdera laukuma līdz 11.novembra krastmalai;

· un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un Poļu gātei).

Savukārt no 31.decembra plkst. 18.00 līdz 1.janvāra plkst. 4.00 tiks slēgta satiksme

Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Kungu ielai un laika posmā no 30.decembra plkst. 20.00 līdz 1.janvāra plkst. 15.0000 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Tostarp no 30.decembra plkst. 8.00 līdz 1.janvāra plkst. 7.00 tiks slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme uz AB dambja.

Atgādinām, ka pasākuma norises laikā un nepieciešamo iekārtu montāžas un demontāžas darbu laikā 11.novembra krastmalā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.