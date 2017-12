Lietuvas policija informē, ka izsaukums uz notikuma vietu saņemts plkst.21.30, kur tapa skaidrs, ka šie svētki dažām ģimenēm atnesuši lielu nelaimi.

Zināms, ka automašīnā braukuši pieci cilvēki, to stūrējusi kāda jauniete, kas ar "Audi" nobraukusi no ceļa un ietriekusies kokā.

Izskanējis, ka pēc trieciena pasažieri izmesti no spēkrata - vadītāja un divi jaunieši atrasti netālu no automašīnas, bet aizmugurē sēdošais pasažieris avārijas rezultāta zaudēja samaņu, tāpēc paša spēkiem no auto izkļūt nevarēja.

Dzīvību šajā avārijā zaudēja 1999. gadā dzimusi meitene.