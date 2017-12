Brīvprātīgie stāsta, ka šie "labvēļi" un "ekstrasensi" zvana cilvēkiem, piedāvājot parādīt, kur atrodas pazudušais cilvēks, kā arī pie reizes noņemt lāstu, nolādējumu vai izārstēt no smagas slimības.

"Protams, ka nevienam no šiem krāpniekiem vēl ne reizi nav izdevies atrast kādu cilvēku – attālums starp viņu norādītajiem "punktiem" sasniedz līdz pat 300 kilometriem, bet par lāsta vai nolādējuma noņemšanu viņi pieprasa lielu naudu, aplaupot jau tā cietušo ģimeni," stāsta brīvprātīgie, aicinot cilvēkus būt uzmanīgiem un neuzķerties uz tukšajiem krāpnieku solījumiem.

"Pievērsiet uzmanību, Valsts policija publisko sludinājumus par bezvēsts pazudušajiem tikai ar Valsts policijas tālruņa numuru – 110, bet brīvprātīgo meklēšanas organizācijas "Bezvests.lv" norāda policijas tālruņa numuru un savu oficiālo tālruņa numuru – 22084084. Sociālajos tīklos šādi sludinājumi tiek publicēti tikai pēc oficiāla policijas apstiprinājuma par to, ka cilvēks patiesi ir izsludināts meklēšanā. Tādā veidā, bezvēsts pazudušā cilvēka tuvinieki ir pasargāti no zvaniem, kurus veic visāda veida īpatņi un šaubīgi cilvēki no zīlēšanas saloniem, kā arī ne vienmēr mentāli veseli privāti praktizējoši magi un burvji septītajā paaudzē," uzsver organizācijā.