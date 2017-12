Visiem apmeklētājiem slidotava pieejama bez maksas. Tiem, kuriem nav sava inventāra, ir iespēja to nomāt pie slidotavas esošajā nomas punktā.

Slidotava būs atvērta katru darbadienu no plkst.11 līdz 22, bet brīvdienās un svētku dienās no plkst.9 līdz 22. Slidotava darbosies arī gadumijā - no 31.janvāra plkst. 9 līdz 1.janvāra plkst.2.

Par slidotavas darbības nodrošināšanu ir noslēgts līgums par SIA "Ice System", liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir 105 685,88 eiro.

Neskatoties uz ziemai neraksturīgiem laika apstākļiem, "Ice System" ir izdevies saražot ledu un nodrošināt slidotavas darbību, norāda Vilde.

Kā liecina informācija "Firmas.lv", 2008.gadā reģistrētais uzņēmums pērn strādāja ar 113 506 eiro apgrozījumu. Tā peļņa pieauga par 9%, sasniedzot 10 219 eiro.