Viņš raksta: "Aizejošais gads jums nav bijis viegls. Jaunais 2018. gads, iespējams, būs vēl grūtāks. Būs jāturpina un jāpabeidz iesāktie darbi, cerot no bijušā “Parex” mantojuma saņemt par to ne mazāk par Solvitas Deglavas atlīdzību 20 000 eiro mēnesī plus dāsnu kompensāciju ceturtdaļmiljona apmērā, atstājot amatu.

"Mūsuprāt, bezjēdzīgiem tiesāšanās procesiem ar mani saistītie izdevumi valsts pusei, ko pārstāviet arī Jūs, pēdējos gados honorāru veidā ZvAB “Eversheds /Bitāns” ir vismaz 800 000 EUR, un valsts nodevām – vairāk nekā 1,5 miljoni EUR, no kuriem 853 000 EUR ir “dāvana” burtiski šajā Vecgada vakarā."

"Novēlu Jaunajā gadā – mazāk ienaida un dusmu par valsts naudu!"

Valērija Kargina apsveikums AS "Reverta" likvidatorei Rutai Amtmanei.

AS "Reverta" ir kompānija, kuras darbība koncentrējas uz kredītu restrukturizāciju, parādu atgūšanu, kā arī nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un pārdošanu. 2012. gadā komercreģistrā reģistrētas izmaiņas AS "Reverta" valdē - uzņēmuma valdes locekļa amatā ieceļot Rutu Amtmani.

Jau ziņots, ka 2008. gada 8.novembrī valsts nolēma glābt finanšu grūtībās nonākušo "Parex banku" un par diviem latiem no tās lielākajiem akcionāriem un vadītājiem Valērija Kargina un Viktora Krasovicka iegādājās bankas kontrolpaketi. Vēlāk banka tika sadalīta, no tās atdalot vērtīgos aktīvus un izveidojot "Citadele banku".

2010.gada 30.jūlijā "Parex banka" vērsās tiesā pret bankas bijušajiem valdes locekļiem Karginu un Krasovicki, prasot viņiem atlīdzināt savas darbības laikā bankai nodarītos zaudējumus.

2011.gada 28.decembrī "Parex bankas" ārkārtas akcionāru sapulce nolēma labprātīgi atteikties no bankai izsniegtās kredītiestādes licences.