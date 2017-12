Turpmāk virzienā no Jūrmalas uz Rīgu darbadienās kopumā tiks izpildīti 96 autobusu reisi. Neskatoties uz veiktajām izmaiņām, reisu skaits, kas tiks nodrošināts starp abām pilsētām, joprojām būs viens no lielākajiem, skaidroja Autotransporta direkcijā.

2017.gada deviņos mēnešos maršrutā Rīga-Dubulti un Rīga-Sloka par maksu tika pārvadāti vairāk nekā 358 000 pasažieru, kas ir par 6,7% mazāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2016.gadā. Tādējādi par 7,8% mazinājušies arī ieņēmumi, kas rodas no pārdotajām biļetēm. Tāpat šajā laika periodā vilcienu maršrutos zaudējumu apmērs ir palielinājies par 2,3%.

Ņemot vērā, ka autobusu un vilciena maršruts pārklājas, turpmāk no Jūrmalas (pieturvietas Dubulti) līdz Rīgai darbadienās tiks izpildīti 96 reisi, kas ir par 13,5% mazāk, salīdzinot ar kopējo reisu skaitu 2017.gada decembrī. No 96 autobusu reisiem 23 reisi tiks izpildīti ar lielas ietilpības autobusu (no 39 līdz 57 sēdvietām) un 73 - ar mazas ietilpības autobusiem (līdz 22 sēdvietām).

Bez autobusu reisiem no Dubultiem uz Rīgu katru darbadienu ziemas periodā kursē 34 vilcienu reisi. Vasaras periodā vilciena reisu skaits tiek būtiski palielināts.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.