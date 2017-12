Likumsargi stāsta - ierodoties notikuma vietā, izsaucējs skaidroja, ka, atnākot mājās, ieraudzījis bērnu māti ar atvērtu alkoholisko dzērienu. Savukārt jaunā māmiņa atklāja, ka dzīvesbiedrs atnācis mājās no darba un nolēmusi nedaudz iedzert alkoholu, tomēr jaunais tētis dzīvesvietā neesot uzkavējies un aizgājis nakts izklaidēs ar draugu. Atgriežoties otrreiz mājās, vīrietis bijis neizpratnē, ka mīļotā arī ir lietojusi alkoholu. Arī pats izsaucējs bija nedaudz lietojis alkoholiskos dzērienus.

Sieviete vakara gaitā bija izdzērusi pusi no 0,5l alus pudeles, savukārt vīrietis - divas 0,5 l alus pudeles.

Strīds abu starpā bija izcēlies, jo vīrietis uzskatījis, ka sieviete atrodas "atvaļinājumā", kura laikā tieši viņai jāuzņemas nepārtrauktas rūpes par dvīņiem. Māmiņa skaidroja, ka situācija izvērtusies visai muļķīga un par bērniem var parūpēties gan viņa pati, gan arī dzīvesbiedrs.

Policisti vīrietim izskaidroja, ka par bērniem ir atbildīgi abi vecāki vienlīdzīgi. Bērnu kopšanas atvaļinājums vienam no vecākiem nenozīmē, ka otrs ir atbrīvots no bērnu aprūpes pienākumiem. Savukārt par alkohola lietošanu abiem vecākiem ieteikts laikus vienoties, kurš no abiem konkrētajā dienā var izklaidēties un kurš pilnvērtīgi uzraudzīs atvases.

Likumsargi aplūkoja dvīņus, kuri cieši gulēja savās gultiņās. Bērni bija aprūpēti un uzturējās labos apstākļos.

Ņemot vērā, ka vecāki alkoholu bija lietojuši ar mēru, nolemts bērnus atstāt vecāku uzraudzībā. Vienlaikus vecāki brīdināti par iespējamām sekām par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Tāpat lietas materiāli nodoti RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai izvērtēšanai.