Viņa skaidroja, ka ministrija iepriekš vērsās Valsts kontrolē ar lūgumu sākt revīziju Rīgas domē par aizdomām un bažām saistībā ar domes finanšu līdzekļu izlietojumu un iespējamiem pārkāpumiem, piešķirot finansējumu nevalstiskām organizācijām. Valsts kontrole, sniedzot ministrijai atbildi, apstiprināja šo dotāciju likumības un lietderības revīzijas iekļaušanu 2018.gada plānā.

"Rīgas domē notiekošais rada aizdomas un neskaidrības par to, vai pašvaldības budžeta līdzekļi tiek izmantoti lietderīgi. Izlietotā budžeta mērķiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, tie nedrīkst būt miglā tīti. Tāpēc es jau atkārtoti vērsos Valsts kontrolē ar aicinājumu izvērtēt iespēju veikt ārkārtas revīziju Rīgas domē par piešķirtajiem līdzekļiem biedrībām un nodibinājumiem. Esmu gandarīts par to, ka Valsts kontrole ir pieņēmusi lēmumu šo revīziju veikt," pauda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (LV-TB/LNNK).

Kā ziņots, nepilnu divu gadu laikā Rīgas dome dažādām biedrībām un nodibinājumiem izmaksājusi 45,85 miljonus eiro - 22,43 miljonus eiro pērn un 23,42 miljonus šī gada pirmajos deviņos mēnešos, liecina pēc portāla "pietiek.com" pieprasījuma pašvaldības sagatavotais pārskats.

Kopumā dažādos apmēros Rīgas dome novirzījusi finansējumu 1104 biedrībām un nodibinājumiem. Dome gan ir sniegusi informāciju tikai par pašvaldības struktūru novirzīto finansējumu, lai gan tika pieprasīti arī dati par pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto finansējumu, norāda portāls.

Tāpat publiskotajos datos ir uzskaitīts finansējuma piešķīrums dažādām organizācijām pašvaldības deleģēto funkciju izpildei, piemēram, uzskaitītas vairākas biedrības, kas saņēmušas finansējumu, piedaloties pašvaldības līdzfinansētajā kultūras pieminekļu saglabāšanas programmā, uzskaitītas arī organizācijas, kas saņēmušas līdzfinansējumu pirmsskolas pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī virkne dažādu sociālo pakalpojumu sniedzēji un citi.

Piemēram, biedrība "I did it" kultūras projektu un pasākumu rīkošanai 2016.gadā no domes saņēmusi 228 182 eiro, bet šogad - 245 351 eiro, "Piedzīvojumu sacensību apvienība" pērn saņēmusi finansējumu sporta pasākumiem/projektiem 38 784 eiro apmērā, bet šogad - 42 834 eiro, junioru futbola klubam "Olimps" šim pašam mērķim pērn izmaksāts 41 841 eiro, bet šogad 114 530 eiro, savukārt biedrībai "Notikumu aģentūra" attiecīgi 21 538 eiro un 10 245 eiro.

Finansējums aizplūdis arī uz citām pašvaldībām. Piemēram, Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs pērn ticis pie 20 000 eiro Rīgas domes naudas, savukārt biedrība "Rūjienas senioru māja" pērn saņēmusi 805 eiro, bet šogad jau 5415 eiro.

Dome finansējumu novirzījusi vēl vairākiem simtiem biedrību un nodibinājumu.