FOTOREPORTĀŽA: klāt Mākslas akadēmijas "Jarmarka" - vieta, kur dabūt nešaubīgi oriģinālas dāvanas

No 20.decembra ikviens mākslas mīļotājs un svētku dāvanu meklētājs tiek aicināts uz jauno māklsinieku darbu izstādi, labdarības akciju un gadatirgu Jarmarka, kas jau 15. gadu notiks Latvijas Māksas akadēmijā (LMA). Ieeja izstādē bez maksas. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad Jarmarka strādās tikai astoņas dienas, līdz ar to organizatori interesentiem aicina ieplānot apmeklējumu savlaicīgi.

Jarmaka ir Latvijā lielākā mākslas izstāde, ko ik gadu nemainīgi apmeklē aptuveni 25 000 mākslas mīļotāju un dāvanu tīkotāju. Tāpat katru gadu vērienīgais mākslas notikums startē ar atšķirīgu lozungu. Šī gada sauklis ir ‘’GARDS KUMOSS", kas atspoguļo plašo un iekārojamo mākslas un dizaina piedāvājumu. Tajā būs atrodami LMA studentu studiju laikā tapušie darbi: gleznas, grafika, tekstils, rotas, keramika, mode u.c. Kopā tās ir vairāk nekā 10 000 unikālas mākslas un dizaina vienības, kurām studenti cenu nosaka paši. Jarmarku apmeklēt ir interesanti atkārtoti, jo studenti ekspozīciju pārkārto ik dienu. Katru no vienībām iespējams arī iegādāties, palīdzot studentiem nopelnīt papildus līdzekļus studiju materiāliem, kā arī daļu no ienākumiem novirzot LMA vēsturiskās jūgendstila ēkas un Ikšķiles rezidences atjaunošanas un renovēšanas darbiem.

LMA rektors, profesors Kristaps Zariņš norāda: "Jarmarka LMA studentiem ir lieliska iespēja, lai "sarunātos" ar savu auditoriju. Abas puses šajā gadījumā ir ieguvēji - topošie mākslinieki atrod ceļu pie sava skatītāja un ir gandarīti par novērtējumu, savukārt skatītāji ir priecīgi, ka uz viņa mājām aizceļo kāds lielisks darbs, vai ir iegādāta patiešām vērtīga Ziemassvētku dāvana."

Aizvadītajos gados Jarmarkas ieņēmu Akadēmijai ziedotā daļa tiek izmantota kā līdzfinansējums LMA piederošo telpu restaurācijas un remonta darbiem. Šobrīd tiek veikti restaurācijas darbi Akadēmijas vestibilā, kā arī izstrādāts projekts gleznotāja Jāņa Kugas (1878-1969) mājas Ikšķilē atjaunošanai, kas nākotnē iecerēta kā starptautiska mākslas un dizaina rezidence.

Izstādes organizatori norāda, ka ir liels prieks par to, ka Jarmarka nemainīgi gadu no gada pulcē lielu apmeklētāju skaitu, gan tos, kuri meklē labākās Ziemassvētku un jaungada dāvanas, gan tos, kuri vienkārši apmeklē Jarmarku kā izstādi. Arī paši organizatori lielāko mākslas notikumu gaida ar nepacietību, jo gada laikā (kopš iepriekšējās Jarmarkas), studenti radoši darbojušies un studiju procesā radījuši daudz jaunu darbu. Turklāt interesanti ir arī uzzināt, kāds ir jaunuzņemto studentu veikums. Katru gadu darbus iesniedz aptuveni 350 mākslinieku.

Ieskats pērno gadu "Jarmarkās":