Jūrmala apstiprinājusi savu budžetu; visvairāk miljoni - izglītībai

Plānots, ka nākamā gada budžeta ieņēmumi salīdzinoši ar 2017.gadu pieaugs par 6,5% un sasniegs 81,38 miljonus eiro, savukārt izdevumi plānoti 90,41 miljona eiro apmērā. Šobrīd budžeta deficīts plānots 9,55 miljonu apmērā, taču pašvaldība to plāno segt no budžeta līdzekļu atlikuma, kurš plānots 10,32 miljonu eiro apmērā un no aizņēmumiem, kuri plānoti 4,09 miljonu eiro apmērā.

Leite norāda, ka budžets veidots, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī, kā arī samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu. No nākamā gada Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem līdz 90% palielināts atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklis par zemi.

Visvairāk budžeta līdzekļu atvēlēts izglītības nozarei - tās finansējums kopumā sasniegs 25,44 miljonus eiro. Līdzekļi paredzēti bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai, izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, mācību līdzekļu iegādei, interešu izglītības nodrošināšanai un citiem izdevumiem.

Izglītības iestāžu remontiem paredzēts atvēlēt aptuveni 1,4 miljonus eiro. Papildus piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus 1,79 miljonu eiro apmērā, tiks veikti telpu atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Jaundubultu un Kauguru vidusskolas ēkās.

Tāpat Jūrmalas pašvaldības skolās un bērnudārzos arī turpmāk tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana, bezmaksas sabiedriskais transports skolēniem, studentiem un pensionāriem, kam kopumā paredzēti 3,63 miljoni eiro. Visiem Jūrmalas pilsētas pensionāriem tiks piešķirts 50 eiro pabalsts zāļu iegādei un ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, kopumā tam atvēlot 540 000 eiro.

Leite norāda, ka ceļu un ielu remontos pašvaldība plāno ieguldīt gandrīz uz pusi vairāk līdzekļu nekā pērn, kopumā tam atvēlot 6,2 miljonus eiro. Trotuāru izbūvei un atjaunošanai kopumā tērēs 600 000 eiro, savukārt grantēto ielu asfaltēšanā pašvaldība ieguldīs 700 000 eiro. Savukārt pilsētas teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 10 miljoni eiro.

Pārstāve skaidro, ka būtiska pašvaldības prioritāte 2018.gadā ir Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu resursu apgūšana un piesaistot struktūrfondu līdzekļus, paredzēts uzsākt vairāku nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanu. Tiks uzsākti Ķemeru teritorijas atjaunošanas darbi, Mellužu estrādes restaurācija un teritorijas labiekārtošana, kā arī Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu centra "Majori" izveide.

Iedzīvotāju sociālās aizsardzības nodrošināšanai paredzēti 7,6 miljoni eiro, kas ir par 1,9 miljoniem eiro vairāk nekā 2017.gadā. Pašvaldība papildus iepriekš uzsāktajam atbalstam ir palielinājusi atbalstu audžuģimenēm un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tiks piešķirta jau no pirmā bērna 114 eiro mēnesī par katru bērnu, kā arī ir plānoti papildus 300 eiro gadā katram bērnam nepieciešamā inventāra un apģērba iegādei.

Savukārt kultūras pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai ieplānots atvēlēt divus miljonus eiro, tostarp Latvijas simtgades pasākumu rīkošanai - 375 000 eiro. Pašvaldības kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos paredzēti 94 000 eiro.

Sportistu atbalstam, sporta pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai nākamgad paredzēti 1,2 miljoni eiro no pašvaldības budžeta.

2018.gadā iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā būs 12,3 miljoni eiro, kas ir par 1,4 miljoniem eiro vairāk nekā 2017.gadā.