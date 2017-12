Ence apstiprināja, ka Bondara iesniegumu par aiziešanu ir saņēmis un šodien valdes sēdē viņš tiks izslēgts no politiskā spēka. "Pat, ja Bondars pats nebūtu izlēmis no partijas aiziet, viņš drīzumā tiktu no tās izslēgts, jo grēki ir sakrājušies tik daudz, ka nu jau visu pacietības mērs bija pilns," sacīja priekšsēdis.

Viņš izteicās, ka attiecības pasliktinājis gan Bondara lēmums aiziet no LRA vadības bez biedru brīdināšanas, gan, viņaprāt, īstenotā partijas nomelnošana citu politisko spēku acīs un medijos, kā arī iekšējie konflikti, kurus Ence komentēt nevēlējās.

Viņš norādīja, ka Bondars ir aicināts ierasties uz šovakar sasaukto valdes sēdi, taču, viņaprāt, uz to neieradīsies.

Arī pats deputāts aģentūrai LETA apstiprināja, ka, pamatojoties uz savu lēmumu no politiskā spēka izstāties, uz sēdi ierasties neplāno.

Kā ziņots, Bondars nolēmis izstāties no LRA ietilpstošās partijas "Reģionu alianses". Viņš skaidroja, ka šādu lēmumu pieņēmis, "ņemot vērā LRA pieņemtos lēmumus un RA vadošo politiķu tiešu atbildību par tās ieņemto kursu, kas nav Latvijas valsts iedzīvotāju interesēs, kā arī tuvināšanos Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), kļūstot par ZZS piedevu".