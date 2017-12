Ceļa posms pie Tapešu ielas 6. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Google Maps")

Ierobežos satiksmi Daugavgrīvas ielas un Pulka ielas krustojumā; Tapešu ielā satiksmi slēgs

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi no 20.decembra plkst. 21.00 līdz 21. decembra plkst. 6.00 un no 22. decembra plkst. 21.00 līdz 23.decembra plkst. 6.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Daugavgrīvas ielas un Pulka ielas krustojuma kreisajā pusē virzienā no centra, portālu Kasjauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.