Šodien valdība izskatīja ziņojumus par veselības reformas pasākumu īstenošanas progresu veselības aprūpē šī gada 1.pusgadā, kā arī par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018.gadā un tam plānoto finansējumu.

Kā norāda VM, reformu veikšanai 2017.gadā papildus tika piešķirts finansējums 34,3 miljoni eiro apmērā. Pateicoties tam, tika sākts īstenot reformas rindu mazināšanai pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā un ambulatorajā rehabilitācijā, onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai un valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam hroniska C hepatīta pacientiem F3-F4 aknu bojājuma pakāpes stadijā.

Nākamgad plānots sākt papildus pasākumus stacionāro pakalpojumu pieejamības uzlabošanā, tostarp endoprotezēšanas pakalpojumiem stacionārā, darbnespējas saīsināšanai un pasākumiem prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā, aknu transplantācijām, diabēta apmācības kabinetu izveidei un hronisko pacientu aprūpes reformai.

Reformas rezultātā, tostarp jau šogad sāktās, par 1 111 258 pakalpojumiem palielināsies veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, tostarp par 535 000 uz ambulatorajiem izmeklējumiem un terapiju, 378 000 speciālistu konsultācijām, 97 000 dienas stacionārā sniegtajiem pakalpojumiem un 99 000 ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumiem, kopumā samazinot gaidīšanas rindas par 40%. Diabēta kabinetos tiks sniegti pakalpojumi 33 000 pacientiem, kā arī veiktas septiņas aknu transplantācijas.

VM norāda, ka onkoloģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai paredzēts turpināt un paplašināt 2017.gadā sāktās aktivitātes. Veiktās reformas onkoloģijas "zaļā koridora" izveides rezultātā pacienta ceļš līdz diagnozes saņemšanai un ārstēšanas sākšanai ir ievērojami samazinājies. Līdz ar to nepieciešams turpināt onkoloģijas jomas reformas, papildus turpmākajos periodos uzlabojot diagnostiku, padarot to kvalitatīvāku, precīzāku un ātrāku, kā arī uzlabojot finanšu līdzekļu, kas saistīti ar pacienta atrašanos ārstniecības iestādēs, izlietojuma efektivitāti un attīstot personalizētu, mērķētu ārstēšanu.

VM informēja, ka infekcijas slimību izplatības mazināšanai finansējums 2018.gadā ir 16,7 miljoni eiro, tostarp, lai turpinātu 2017.gadā uzsāktās reformas valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam C hepatīta pacientiem F3-F4 stadijā. Līdz ar papildu finansējumu tiks turpināta pērn sāktā, nodrošinot ārstēšanu papildus vēl 204 C hepatīta pacientiem, tā samazinot saslimšanas radītos epidemioloģiskos draudus valstī un pakāpeniski paplašinot pacientu aptveri. Ārstēšanu paredzēts sākt jau F2 aknu bojājuma stadijā, kas nodrošina cilvēka pilnīgu izveseļošanos un atgriešanos sabiedrībā un darba tirgū.

Arī HIV pacientiem ārstēšana tiks nodrošināta agrīnākā stadijā, tādējādi samazināsies HIV infekcijas izplatības riski un draudi sabiedrības veselībai, kā arī tiks efektīvāk izmantoti līdzekļi HIV pacientu ārstēšanai, jo tiek novērsta AIDS stadijas attīstība un novērsta HIV pavadošo slimību, tai skaitā tuberkulozes izplatība, tiek samazināti personu invaliditātes un darbnespējas riski.

Primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai papildus finansējuma apmērs 2018.gadam ir 9,7 miljoni eiro. Plānots, ka reformas rezultātā tiks veikta ģimenes ārstu darba kvalitātes rādītāju pārskatīšana un uz pacientu un darba rezultātu vērstas motivācijas sistēmas izveide, kas sekmēs tieši primārās veselības aprūpes kā veselības aprūpes sistēmas pamata attīstību. Papildus kvalitātes sistēmas finansējums nodrošinās iespēju prakses ietvaros palielināt pacientu apkalpošanas kapacitāti, tādējādi nodrošinot pieejamības uzlabošanu. Tāpat būtiski tiks uzlabota valsts apmaksāta zobārstnieciska palīdzība bērniem, tādējādi mazinot rindu garumu.

Tāpat ziņojumā norādīts, ka kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai 2018.gadā kopējais finansējuma apmērs 11 miljoni eiro. Reformas rezultātā tiks uzlabota sirds un asinsvadu slimību pacientu diagnostika un aprūpe primārajā un terciārajā līmenī, kas nodrošina būtisku sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos un priekšlaicīgas mirstības mazināšanos.

Pēc VM paustā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, tādā veidā nodrošinot iespēju pacientam saņemt drošu pakalpojumu un samazinot pacientu līdzmaksājumu apjomu, plānotas arī izmaiņas dienas stacionāra darbībā.

Turpmāk tiks noteikts, ka dienas stacionārā tiek sniegti tikai tādi ķirurģiski pakalpojumi, kurus ir droši pacientam veikt vienā dienā - pēc pakalpojumu sniegšanas novērtējot pacienta veselības stāvokli un izrakstot to mājās tajā pašā dienā. Līdz ar to daļa no manipulācijām, kas līdz šim tika veiktas ķirurģiskā dienas stacionārā, tiks pārceltas uz jaunizveidotu stacionārās veselības aprūpes programma "īslaicīgā plānveida ķirurģija".

Tāpat tiks izveidots jauns dienas stacionāra veids "bērnu ķirurģija", kurā tiks iekļautas manipulācijas no sadaļām "vispārīgā ķirurģija", "traumatoloģija" un citām, ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, jo šo pakalpojumu sniegšanā ir jāiesaista ārstniecības personas ar specializāciju bērnu medicīnā, piemēram, bērnu ķirurgs. Šāda dienas stacionāra izveide pamatojama ar bērna vecuma fizioloģiskajām īpatnībām, kā arī izmantojamo medicīnisko aparatūru atbilstoši bērna vecumam.

Vienlaikus ar grozījumiem paredzēts precizēt vairākus veselības aprūpes pakalpojumu tarifus par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī veikt izmaiņas veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtībā.