Baznīca būvēta pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados vietā, kur stāvēja iepriekšējais dievnams. Jaunais tapa uz palikušajiem pamatiem - lielā steigā, bez pienācīgas uzraudzības un ekonomējot uz materiāliem. Pirms diviem gadiem „LNT Ziņas" vēstīja, ka plaisas sienās bija kļuvušas tik lielas, ka priesteris Andris Solims, kurš nesen bija kļuvis par draudzes vadītāju, baznīcas atjaunošanai sāka vākt ziedojumus. Gadu vēlāk sākās pirmie darbi pamatu stiprināšanai, kas nu jau kādu laiku apturēti.



Sākumā novada būvvalde, bet vēlāk arī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) konstatēja, ka ēkas konstrukcijai darbi nevis palīdz, bet tieši pretēji – kaitē. "Sienu stāvoklis pirms rekonstrukcijas bija neapmierinošs, bet tagad tas ir avārijas. Šeit jūs redzat, kur ir atrakti pamati, šeit beidzas siena, sākas pamati. Siena ir pabīdījusies uz āru, parādījusies plaisa," stāsta BVKB Ekspertīzes nodaļas vadītājs Vadims Goremkins. Viņš brīdina, ka "gan pati siena var apgāzties, gan arī jumta konstrukcija var iebrukt".



Kurš atracis pamatus, skaidrs nav, jo atbildību neviens neuzņemas. Abas puses - pasūtītājs un nolīgtā būvfirma - savu atbildību noraida. Kā raidījumam īsā telefonsarunā apgalvo būvfirmas pārstāvis – līdzekļu trūkuma dēļ darbi uz brīdi bijuši pārtraukti. Tobrīd līdz pamatu atrakšanai viņi nav nonākuši. "Tur sanāca ar tām samaksām un apmaksām, un tad to traktoru pati ņēma draudze. Jo draudzei ir loceklis, kam ir firma un kam ir traktori. [...] Sarunājām ar mācītāju Andri tikties objektā, un, kad mēs ieradāmies, viņš jau bija izsaucis traktoru un viss jau notika. [...] Vakarā tur jau viss bija atrakts vaļā."



Priesteris Andris Solims šodien atradās ārpus Lielvārdes. Telefonsarunā tiešu atbildi uz jautājumu, kurš atracis pamatus, viņš nesniedza, norādot, ka tās ir detaļas, kas šajā gadījumā nav noteicošās. "Ir pasūtīta būvekspertīze. Tas ir process un, kamēr šis process nav noslēdzies, es neko nevaru oficiāli pateikt," teica priesteris. Tā kā skaidras atbildes šobrīd nav arī BVKB, pieprasījums noskaidrot patiesību šobrīd nodots Valsts policijai.



Tikmēr līdz ar ierobežojumiem ekspluatēt baznīcas ēku tur vairs nedrīkst noturēt dievkalpojumus. Tagad tie notiek draudzes ēkā - tikai dažu metru attālumā. Priesteris joprojām pauž cerību, ka dievnams ir glābjams. Lai gan realitātē atjaunot var izrādīties dārgāk nekā nojaukt un sākt no nulles. Lielvārdes katoļu baznīca šogad ir viens no 18 objektiem, kuru ekspluatāciju birojs ir aizliedzis.

