Līvānu uzņēmēji ar stipendijām atbalsta savus studentus. No 100 jauniešiem pilsētā atgriežas puse

“Vidēji mums ir 10 uzņēmēji, kas šobrīd ziedo, ir arī privātpersonas. Šogad mums šajā fondā saziedoti 43 452 eiro,” Latvijas Radio apliecina novada domes pārstāve Indra Upeniece.

1000 līdz 3500 eiro

Viens no fonda mērķiem ir veicināt izglītotās jaunatnes atgriešanos novadā pēc augstākās izglītības iegūšanas. Šajā mācību gadā stipendiju – katrs no 1000 līdz 3500 eiro – saņems 25 novada jaunieši, kuri izturējuši vērtēšanas kritērijus, no kuriem galvenie ir labas sekmes, motivācija un izpratne par izvēlēto profesiju. Kaut arī stipendijas saņēmējiem nav noteikts par pienākumu atgriezties, šo gadu laikā no vairāk nekā 100 stipendiātiem Līvānos atgriezušies apmēram puse.

Vajadzīgi gudri prāti

“Tikai izglītoti darbinieki ir un būs pamats veiksmīgai uzņēmumu darbībai,” intervijā Latvijas Radio saka fonda idejas autors un sponsors, SIA "Light Guide Optics International" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Daumants Pfafrods.

Astoņdesmitajos gados toreizējās stikla rūpnīcas paspārnē dzima optiskās šķiedras ražošana, kas tagad izaugusi par ražotni, kura nodarbina vairāk nekā 100 cilvēku un pērn nopelnīja teju 4,4 miljonus eiro. Šis ir viens no vadošajiem savas nozares uzņēmumiem Eiropā, kur divas trešdaļas saražoto optisko izstrādājumu izmanto medicīnā – uroloģijā, vēnu ārstniecībā un kosmetoloģijā. Līvānu ražojumus lieto arī kosmosā.

Gluži loģiski šādam uzņēmumam vajadzīgi gudri prāti. “Savā ražošanā mēs esam sapratuši, ka galvenais virzītājspēks ir izglītoti darbinieki. Izglītībai milzīga nozīme, lai sasniegtu darbā labus rezultātus. Un milzīga nozīme, ka mums apkārt ir šādi izglītoti cilvēki, un, ja ir kādreiz situācija, kad mums būs vajadzīgi jauni kadri, lai mums ir kur rast šādas iespējas,” Pfafrods skaidro nepieciešamību atbalstīt studentus.

Atgriežas dzimtajā novadā

Viena no pirmajām 2004. gadā radītā fonda stipendiātēm bija Zane Gaiduka, kura pēc studijām Rīgā atgriezās dzimtajā pusē un šeit arī strādā, šobrīd metālapstrādes uzņēmumā "LīvMet".

“Nauda ir nepieciešama, sevišķi studentiem. Tas ir labs atbalsts. Es studēju Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmā "Reģionālā ekonomika un bizness", man caur šo fondu bija iespēja atgriezties un sākt strādāt,” Latvijas Radio stāsta Gaiduka.

Pēc studijām Rīgā atgriezusies arī Mārīte Skrimble. Viņa šogad beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, kļūstot par angļu valodas un sākumskolas skolotāju, tagad strādā trīs Līvānu novada skolās. Trīs studiju gados kopumā viņa saņēma 3000 eiro: “Jāsaka, ka šī nauda palīdzēja, kā jau studentam.” Turklāt Mārīte ir gandarīta, ka var strādāt skolā, kā vēlējusies.

Kurš vēl, ja ne paši

"Līvānu kūdras fabrika" ir viens no sponsoriem. Uzņēmuma vadītājs Pēteris Romanovskis teic: “Šie ziedojumi ir atkarīgi no uzņēmēja rocības. Tie brīvie naudas līdzekļi, ko var neieguldīt uzņēmuma attīstībā, algās, neieguldīt paplašināšanā, bet ieguldīt, palīdzot ar ziedošanu – katru gadu nav konstanta summa. Bet mēs cenšamies to darīt un atbalstīt.”

Turklāt tā ir spēja raudzīties uz novada attīstību ar perspektīvu, uzsver uzņēmējs: “Bieži vien mēs ikviens varam atrast iemeslus, kur, kāpēc un kā izlietot šo naudu svarīgāk un lietderīgāk. Taču, ja mēs – vietējie uzņēmēji – to nevarēsim izdarīt, tad kas vēl to varēs darīt un palīdzēt?”