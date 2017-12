Piecdesmit divus gadus vecais Valērijs Maligins pēkšņi mira 9. decembrī savās mājās Jūrmalā.Viņa nāvē nav konstatētas ārējas vardarbības pazīmes, taču policijā veic ekspertīzes, kas tieši izraisījis vīrieša nāvi.

Nedēļas laikā viņa atraitne, aktrise Elīna Maligina atstādināta no augstajiem amatiem uzņēmumā. Izmaiņas veiktas SIA "Silvanols" valdē, no valdes priekšsēdētāja amata atbrīvojot Elīnu Maliginu. Tāds bija uzņēmuma akcionāru lēmums, un tas pieņemts, lai veicinātu “Silvanola” izaugsmi un konkurētspēju. Šī motivācija esot attiecināma arī uz pārmaiņām vēl viena "Olainfarm" meitas uzņēmuma SIA "Longgo" valdē. Trešdien veiktas izmaiņas uzņēmuma valdē, no tās izslēdzot Elīnu Maliginu, bet valdes priekšsēdētājas amatā apstiprinot līdzšinējo valdes locekli, ilggadējo finanšu direktori Lieni Puriņu.

Citi šobrīd lasa Meganas Mārklas rokassomiņa kļuvusi tik populāra, ka tai līdzīgās jau pārdod izsolē FOTOREPORTĀŽA: Valters Frīdenbergs pirms došanos uz Vācijas klīniku televīzijā tiekas ar draugiem VID aptur vēl vienu aplokšņu algu izmaksātāju grupējumu