Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, viesu namā nav uzturējušies un neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis, informēja Aizputes novada pašvaldības izpilddirektore Astrīda Eņģele.

Ugunsliesmas „Mētras māju” pārņēma ceturtdien no rīta – pulksten 6.40, pavēstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ēkas pagrabstāvā deg apkures katls, kā arī uguns pa starpsienu izplatījies un dega starpstāvu pārsegums un ēkas jumts. No blakus esošās ēkas tika evakuēti pieci cilvēki. Ugunsgrēks tika dzēsts teju piecas stundas un tā likvidācijā piedalījās pieci specializētie transportlīdzekļi un 16 ugunsdzēsēji. Tas tika pasludināts par paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku, jo līdzās atradās vēsturiskā pilsētas koka apbūve.

No ēkas ārpuses liesmas nebija redzamas, bet tās "Mētras mājas" pirmais stāvs, dzēšot uguni, ir pieliets ar ūdeni. Ēkas īpašniece pagaidām nekādus komentārus portālam Liepājniekiem.lv nesniedza. Aizputes pasta nodaļas darbiniece Ineta Sisene, kura dzīvo evakuētajā mājā, pastāstīja, ka šorīt pamodusies no blīkšķa un stiklu šķindoņas. Gaisā bijusi smaka, bet domājusi, ka tā nāk no malkas apkures, un tikai vēlāk viņa sapratusi, ka izcēlies ugunsgrēks.