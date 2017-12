Stepaņenko raidījumā skaidroja, ka Saeimā darbojas Pieprasījumu komisija, kur deputāti var vērsties ar pieprasījumiem izskatīt kādus jautājumus: “Tā ir komisija, kurā opozīcijas deputāti – tikai opozīcijas deputāti, jo koalīcija savā starpā vienojas un dzīvo draudzīgi – ik pa brīdim pamana kādu nelikumību un sastāda pieprasījumu. Desmit deputāti parakstās un pieprasījums tiek nosūtīts uz komisiju.” Tomēr komisija šo instrumentu padarot neefektīvu. “Pieprasījumu komisija šo pieprasījumu skata formāli un vienmēr tas slēdziens ir: “Jums nav taisnība.”” sūdzējās Stepaņenko.

Stepaņenko ir īpaši sašutusi par pieprasījumiem, kas tiek adresēti Ministru prezidentam. Kā piemērus viņa minēja divus pieprasījumus, kas tika iesniegti vakar. “Kučinska kungam tika adresēti divi pieprasījumi – no maniem kolēģiem (un manis) un no Zariņa kunga, kas bija galvenais parakstītājs par OIK jautājumu. Mans jautājums bija par to, kā viņš vērtē ārlietu ministra atbildību par bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs,” skaidroja deputāte. Viņa sacīja, ka attieksme pret šiem pieprasījumiem nebija pieņemama: “Diemžēl Kučinska kungs nenosūtīja nevienu no saviem pārstāvjiem uz manu jautājumu. Arī uz Zariņa kunga jautājumu, es saprotu, ka vispār netika atbildēts. Man vismaz paveicās ar to, ka man tika nosūtīta formāla atbilde un bija cilvēks, kam es varēju uzdot jautājumus.”

Tieši tāpēc Stepaņenko uzskata, ka, apspriežot ziņošanu par dažādām nelikumībām, vispirms būtu jākoncentrējas uz procesiem, kas notiek parlamentā. “Tātad, ja mēs runājam par ziņošanu, es domāju, ir jāsāk ar parlamentu, ar to, kādā veidā ir jāciena arī opozīcijas viedoklis. Mēs nerunājam par piketiem un Āgenskalna tirgu, mēs runājam par konkrētām nelikumībām, kuras mēs esam pamanījuši, kuras mēs cenšamies arī publiski iznest plašākai sabiedrībai,” uzstāja Stepaņenko.