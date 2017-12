Kā aģentūrai LETA pastāstīja Daugavpils mēra padomniece Olga Petkeviča, Čakstiņš minētajam amatam izvēlēts, jo pilsētā patlaban tiek realizēts daudz projektu, bet Čakstiņam ir gan pieredze projektu īstenošanā, gan kontakti ministrijās.

Tā kā Daugavpils domes priekšsēdētājs Rīgā mēdz būt vidēji reizi nedēļā, bet ar projektu īstenošanu saistīti jautājumi ir jārisina ikdienā, galvaspilsētā dzīvojošais Čakstiņš tādējādi varētu pildīt sava veida Daugavpils pārstāvniecības Rīgā funkcijas.

Čakstiņa darba alga būšot tāda pati kā abiem pārējiem Daugavpils mēra padomniekiem - 1150 eiro mēnesī.

Čakstiņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka savulaik ir bijis padomes priekšsēdētājs Kuzņecova Rīgas porcelāna rūpnīcā, ilgāku laiku glābjot uzņēmumu no bankrota, par ko ir saņēmis pateicības rakstu no uzņēmuma akcionāriem. Ir bijis arī enerģētikas būvniecības uzņēmuma "Remeks elektrotīkli" valdes priekšsēdētājs. Patlaban ir parlamentārās Tautsaimniecības attīstības un vides un reģionālās attīstības komisijas ekspertu grupas loceklis enerģētikā, deleģēts no Tranzītbiznesa asociācijas, un arī Latvijas vingrošanas asociācijas prezidents.

Politikā ir kopš 1998.gada, grupas "Helsinki 86" laikiem.

Jānis Čakstiņš figurē arī kā viens no aizdomās turamajiem tā dēvētajā Lielvārdes 200 miljonu vekseļa lietā.

Komentējot šo faktu, Čakstiņš atzina, ka aizdomās turamā statuss viņam joprojām nav noņemts, taču ir atcelts aizliegums izbraukšanai no valsts un noņemta policijas uzraudzība.

Daugavpils mērs Eigims, komentējot masu saziņas līdzekļos iepriekš izskanējušo negatīvo informāciju par viņa pašreizējo padomnieku, pieļāva, ka šādas informācijas parādīšanās presē varētu būt saistīta ar cīņu starp dažādiem politiskajiem spēkiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieku pienākumus pilda arī Inta Vaivode un Olga Petkeviča. Medicīnas centra "Olvi" direktore Vaivode konsultē Daugavpils mēru veselības veicināšanas jautājumos, bet "Dautkom" mediju žurnāliste Petkeviča - sabiedriskajās attiecībās.