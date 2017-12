Ameriks pirmdien komisijā paziņoja, ka publiskotās sarunas "tikai daļēji, manuprāt, atbilst īstenībai", jo materiālos, kurus viņš lasījis un klausījies KNAB, "nu, tur praktiski nebija lamuvārdu" un tos kāds atšifrētajā tekstā esot pielicis klāt. Žurnāls savukārt uzsver, ka rupjību sarunās netrūkst, piemēram, Ameriks 2011.gadā politiķim Aināram Šleseram teicis: "Ko es patreiz daru, lai tu saprastu? Es patreiz daru to, ko darīja Lembergs gadus 6-10 atpakaļ. Hozjaistveņņiks! Es būtībā patreiz nerunāju par politiku. Mēs remontējam, mēs ceļam, būvējam, mēs savedam pilsētu kārtībā. (..) Bet tādā aspektā kā Lembergs. Mērķis mans ir tāds - ar ko šis bloks var iziet uz pilsētas vēlēšanām pa lielam - mēs, bļ*ģ, izremontējām visus bērnudārzus, izremontējam visas skolas, penčuki brauc pa brīvu, mākslas muzeji, kultūras nami. Visiem ir labi. Vot šitā komanda ir to izdarījusi. (.. ) Ja mēs turpinām divus gadus vēl, bļ*ģ, te likt nenormālu naudu, reālu naudu iekšā pilsētas saimniecībā - te bērnudārzi visi, bērni, vecāki, viss, mums tiešām ir baigais atbalsts, mēs paņemsim tīri uz šo variantu... Mani uztrauc, ja mēs stāvam atsevišķi, būs sacensība, kurš izgudroja ko. Es tev pilnīgi piekrītu. Šodien nevar pateikt - šodien precās, mīlestība līdz kapa malai, rīt dala mantu. Tā ir absolūti normāla situācija. Šodien mīlestība, viss, lucky, pēc pusgada - pa purnu, bļ*ģ, katrs savas mēbeles uz savu pusi."

Ameriks komisijā noliedzis, ka, pildot savus pienākumus, būtu saskāries ar Šlesera uzstādījumu, lobējot konkrētu uzņēmumu intereses. Šajā jautājumā Rīgas vicemēram esot sanācis sameloties pat divas reizes, tostarp sakot, ka neesot ieteicis Šleseram maksāt naudu Askoldam Kļaviņam, lai Kundziņsalas minerālmēslu termināļa projekts raiti virzītos uz priekšu. Žurnāls uzsver, ka Amerika ieteikums maksāt naudu esot skaidri fiksēts sarunā 2011.gada februārī.

Izdevums uzsver, ka Ameriks esot samelojies arī par ostas noslēgto 2011.gada līgumu ar "Mediju namu", kā arī par kukuli, ko ar Aivara Lemberga ģimeni saistītais "LSF holdings" esot maksājis saistībā ar velkoņu biznesu Rīgas brīvostā. 2010.gada oktobrī fiksētā sarunā esot izskanējis:

"Lembergs: Tur atkal "LSF holdings" ir, nu, izīrēja tos... Nu, paņēma kukuli tur kaut kādus 300 000 dolāru, ja... Izīrēja tur tos kaut kādus velkoņus... Bija būtiska vienošanās par kaut kādiem...

Ameriks: Nē, nu, tur bija valdes priekšsēdētāja vienošanās, tur nekādas. Bet tur jau nebija īstenībā ne pieņemts konkrēts. tur jau paši paņēmām atpakaļ.

Lembergs: Nē, nu, saproti, viņi gāja uz kontraktu, ka viņiem būs zināms termiņš, ka viņi to naudu atpelnīs. Tagad iznāk, ka viņi tur ir palikuši, it kā pēc tiem aprēķiniem brīvostas pārvaldei parādā 500 000 dolāru, ja? Nu, es nezinu, varbūt mazāk vai kā, bet nu... Vārdu sakot, samaksāja Loginovam un kompānijai naudu, ja. Tie paņēma. To, ko apsolīja, - neko neizdarīja, un kompānija vēl palika parādā, ja...

Ameriks: Nu, tur nekādu naudu nesamaksāja, beigās viss bija tikai par solījumiem.

Lembergs: Ja?

Ameriks: Tieši tā, jo jau būtu samaksājuši...

Lembergs: Ā-ā!

Ameriks: Jā. īstenībā nolaida pusotru mēnesi muļķi jeb divus mēnešus, bet rezultātā...

Lembergs: Ja?

Ameriks: Nuja, nu. Un tagad īstenībā tas labākais. Bet nu to ostas likumu neizgrozīja tā, kā īsti vajadzēja, mēs jau paši gribējām paņemt atpakaļ, un viss par pašizmaksu. Un pasūtīt visus bekot."

Žurnāls sola šonedēļ internetā publiskot pilnā apjomā "Rīdzenē" ierakstītās Amerika sarunas, lai katrs "varētu pilnībā izvērtēt politiķa liecību patiesumu".

Kā ziņots, Ameriks "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē noliedza, ka bijušais politiķis Ainārs Šlesers viņam bijis "rīkotājs un uzdevumu devējs". Viņš komisijā pastāstīja, ka ar žurnālā "Ir" publicētajām sarunām iepazinies tikai daļēji. Pašu žurnālu nav iegādājies, bet Ameriks iepazinies ar interneta portālos publicētajiem "Rīdzenes viesnīcas" sarunu atreferējumiem.

Ameriks uzskata, ka publicētās sarunas varētu būt tikai daļēji autentiskas. Amerikam kriminālprocesā atskaņoja tikai vienu sarunu, taču tur "praktiski nebija lamu vārdu". Viņš bija aicināts uz tiesībsargājošām iestādēm liecināt tikai par vienu sarunu, lai gan kriminālprocess tika izbeigts.

Komisijas vadītāja Inguna Sudraba (NSL) iztaujāja Ameriku par toreizējā politiķa, Rīgas vicemēra Aināra Šlesera lomu Amerika ievēlēšanai Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja amatā. Ameriks skaidroja, ka Šleseram vēlēšanās ir bijusi tikai viena balss, jo vēsturiski ostas valdē bija četri valsts un četri pašvaldības pārstāvji un vēsturiski vienmēr pašvaldības pārstāvis ieņēmis valdes priekšsēdētāja amatu. "Ņemot vērā, ka biju valdes loceklis, tad man bija lielākā pieredze, tās bija vēlēšanas, kur valsts un pašvaldības puse izteica savu atbalstu," norādīja Ameriks.

Ameriks komisijā skaidroja, ka viņš ir ilgāk politikā nekā Šlesers un abiem savulaik bija vienoti politiskie uzskati. Tomēr Ameriks nekad neesot uztvēris, ka Šlesers "ir rīkotājs un dod uzdevumus". "Šlesers ir pietiekami aktīvs kā politiķis, taču neesam diskutējuši, ka man būtu īpaši interesējušiem jautājumiem jāpievērš uzmanība un jālobē kādu uzņēmumu intereses," paskaidroja Ameriks.

Tāpat Amerikam nekas neesot zināms par Šlesera slēptām īpašumtiesībām uzņēmumos, lai gan Ameriks bija informēts par Šlesera vīziju kā brīvostai attīstīties.

Vaicāts par līgumu starp brīvostu un uzņēmumu "Mediju namu", Ameriks atbildēja, ka brīvostas valdes priekšsēdētājam valdē ir tikai viena balss un šī amatpersona nekādā veidā vienpersoniski neslēdz vai lauž līgumus. "Es varu parakstīt tos valdes lēmumus par kuriem nobalsojuši valdes locekļi," uzsvēra Ameriks un piebilda, ka brīvostai ir bijušas attiecības ar medijiem, tai skaitā, iespējams, ar "Mediju namu", taču valde nenodarbojas ar reklāmas jautājumu risināšanu.

Sudraba lūdza Amerika skaidrojumu par to, ka "Rīdzenes" viesnīcā Šlesers esot teicis, ka "krievu skolas Rīgā ir īsta zelta ādere", jo uzturēšanās atļauju pircēji ir sajūsmā, uzzinot, ka Eiropā ir valsts ar krievu skolām. Ameriks atbildēja, ka šādu citātu dzirdot pirmo reizi, turklāt ar Šleseru viņš ar krievu skolām vispār nekad neesot runājis.

Deputāts Andrejs Judins (Par!/V) taujāja, vai Ameriks viesnīcā "Rīdzene" notikušajās sarunās ir norādījis, ka ir jāmaksā nauda Askoldam Kļaviņam, lai viņš "skraidītu" jeb nokārtotu lietas pašvaldībā. Ameriks uz to atbildēja, ka nevar atcerēties atsevišķas sarunas, reizē noraidot iespēju, ka būtu apspriesta iespēja Kļaviņam dot kukuli.

Deputāts arī taujāja par to, ka sarunās izskan, ka politiķis Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") esot bijis dusmīgs uz Rīgas brīvostas tā laika pārvaldnieku Leonīdu Loginovu par situāciju ar kompāniju, kurā esot ieinteresēti Lemberga bērni. Lai gan esot paņemts 300 000 liels kukulis, tomēr solījumi nav pildīti, sarunu saturu atstāstīja Judins. Ameriks norādīja, ka neatceras arī šādu sarunu un viņam nekas par to neesot zināms.

Taujāts, vai atbalsts konkrētiem cilvēkiem 20 000 eiro gadā konkrētā sporta jomā no Rīgas brīvostas puses nebija šo personu kukuļošana, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks norādīja, ka brīvostas valde šos jautājumus nav skatījusi un līdz ar to viņam par tiem nav komentāri. Politiķis skaidroja, ka jautājumi kādu personu atbalstīšanu sporta sfērā ir jāuzdod brīvostas pārvaldniekam.

Kopumā Amerika iztaujāšana komisijai aizņēma aptuvenu pusstundu.

Jau ziņots, ka tā dēvētā oligarhu lieta tika ierosināta 2011.gada maijā pēc Krimināllikuma pantiem par kukuļņemšanu, kukuļdošanu, noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un valsts amatpersonām likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Saskaņā ar izmeklētāja pieņēmumu toreizējais politiķis Ainārs Šlesers, būdams ieinteresēts, lai Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja amatā tiktu iecelts Andris Ameriks, 2010.gada oktobra sākumā piedāvājis Ventspils mēram Aivaram Lembergam, ka viņš panāks Lembergu interesējoša līguma noslēgšanu starp Rīgas brīvostas pārvaldi un SIA "Mediju nams".

Par to Šlesers esot lūdzis Lembergu, izmantojot savu sociālo stāvokli, prettiesiski ietekmēt valsts amatpersonas darbību, proti, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku Viesturu Silenieku, lai viņš Rīgas brīvostas valdes 2010.gada 7.oktobra sēdē nobalso par Amerika iecelšanu brīvostas valdes priekšsēdētāja amatā.

Savukārt Lembergs pieņēmis šo labumu un prettiesiski ietekmējis Viesturu Silenieku, sākotnēji uzskatīja KNAB.

Vēlāk oligarhu lietu KNAB un prokuratūra izbeidza. Tāpat 2015.gadā kļuva zināms, ka KNAB oligarhu lietā izbeidzis kriminālprocesu pret Rīgas vicemēru un brīvostas valdes priekšsēdētāju Andri Ameriku (GKR) par kukuļdošanas mēģinājumu.

Attiecībā pret Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Ameriku pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu, jo izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgs nodarījums - kukuļdošanas mēģinājums - nav noticis, iepriekš norādīja KNAB.