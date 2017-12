Apledojums apgrūtina braukšanu daudzviet Latvijas reģionos

Šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Vidzemes šoseju no Līgatnes līdz Raunas pagriezienam un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Stalbes līdz Strenčiem, pa Liepājas šoseju no Anneniekiem līdz Skrundai, kā arī pa Rēzeknes - Daugavpils šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Alūksnes, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saldus, Valkas, Valmieras un Ventspils apkārtnēs.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 74 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atgādina, ka mainīgos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem, tāpēc visām šīm kustībām nevajadzētu būt straujām. LVC aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot piesardzīgu distanci.