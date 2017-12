Rīgas pašvaldības policijā stāsta - vīrietis skaidroja, ka jau trīs dienas neesot redzējis sirmgalvi, kurš dzīvojot viņa pārvaldītajā ēkā. Tāpat viņš stāstīja, ka dzīvoklī visu laiku ir iedegta gaisma, taču uz zvaniem neviens neatbild, kā arī no ārpuses neesot redzama nekāda kustība dzīvoklī.

Uz notikuma vietu nosūtīta tuvākā Rīgas pašvaldības policijas ekipāža apstākļu noskaidrošanai. Vienlaikus kārtības sargi sazinājās ar vīrieša radiniekiem, kuriem bija dzīvokļa rezerves atslēga.

Notikuma vietā sagaidīti vīrieša radinieki, kuriem ar atslēgu durvis neizdevās atslēgt, jo sirmais kungs no iekšpuses bija atstājis savu atslēgu slēdzenē. Policisti izjautāja kaimiņus par pēdējo dienu notikumiem. Kaimiņi skaidroja, ka no minētā dzīvokļa ne kliedzieni, ne arī citi trokšņi nav dzirdēti. Tomēr viņi bija ievērojuši gaismu, kura gan dienu, gan nakti spīdēja no vīrieša logiem.

Izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Mirkli vēlāk uzlauztas dzīvokļa durvis, un konstatēts, ka sirmais kungs bezpalīdzīgi guļ uz grīdas. Mediķi nekavējoties sāka sniegt palīdzību nelaimē nonākušajam kungam, kurš bija pie samaņas, taču nevarēja pakustēties. Vēlāk sirmgalvis tika hospitalizēts, savukārt policisti pirms došanās prom pārliecinājās, ka dzīvoklis ar uzlauztajām durvīm nebūs pieejams katram garāmgājējam.