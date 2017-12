Viņa informēja, ka novembrī audžuģimenēs no filiāles "Rīga" nonāca trīs bērni vecumā līdz diviem gadiem, turklāt paredzēts, ka vēl trīs nonāks ģimeniskā aprūpē decembrī. Kisele norādīja, ka pēc notikušā centra filiālē "Rīga" sabiedrība pievērsusi lielu uzmanību, kā rezultātā bāriņtiesas strādājot aktīvāk, arī pašvaldības daudz iesaistoties, un līdz ar to arī audžuģimeņu interese kļuvusi lielāka. Vienīgā problēma ir process, jo dokumentu sakārtošana prasa laiku, turklāt arī pašai audžuģimenei jāsaprot, vai tā pieņēmusi pareizo lēmumu. Kisele gan nevēlējās analizēt līdzšinējo centra darba organizāciju uz izmeklēšanas laiku atstādinātās vadītājas laikā, un norādīja, ka, lai analizētu visa centra "Rīga" darbu, nepieciešams ilgāks laika periods izvērtēšanai, bet viņa amata pienākumus pilda nedaudz vairāk par mēnesi. "Lai vērtētu situāciju globāli, jābūt laikam un konkrētām lietām, jo uz sitiena secinājumi var būt dažādi. Mēs tagad strādājam pie [Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas] ieteikumiem un darām savu darbu," norādīja Kisele. Pēc viņas paustā, patlaban tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) norādītos pārkāpumus. Atbilstoši VBTAI rekomendācijām tiek veikts darbs ar personālu, viņu apmācīšanu, kā arī klientu aprūpes procesu. Kisele norādīja, ka īpaši tiek strādāts pie bērnu vajadzību nodrošināšanas, kas svarīgi, lai būtu gan atbalsts no darbiniekiem, gan visiem citiem iesaistītajiem cilvēkiem. Bērna vajadzības var būt dažādas gan materiālas, gan emocionālas, turklāt tieši šo vajadzību nodrošināšana patlaban esot prioritāte. Vienlaikus Kisele uzskata, ka brīvprātīgo iesaistīšana sociālo aprūpes centru filiālēs ir risinājums. Patlaban brīvprātīgie tiek vērtēti, turklāt pēc sarunas ar brīvprātīgajiem sestdien, 16.decembrī, jau varēs runāt par konkrētiem cilvēkiem. "Brīvas rokas vienmēr būs vajadzīgas, tāpēc atbalstām [šo iniciatīvu]," norādīja centra "Rīga" direktora pienākumu izpildītāja. Kā ziņots, VSAC "Rīga" filiālē "Rīga" konstatēti būtiski bērnu tiesību pārkāpumi. Kā iepriekš informēja Zariņš, pēc saņemtām konkrētām sūdzībām tika veikta padziļināta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude šajā filiālē. Tika konstatēts, ka tiek pieļauta emocionāli un fiziski vardarbīga attieksme pret bērniem un atsevišķos gadījumos pakalpojumi tiek sniegti viņiem nepiemērotā vidē. Labklājības ministrs Jānis Reirs (V) aģentūrai LETA stāstīja, ka gan VSAC "Rīga" vadītāja, gan filiāles "Rīga" vadītāja uz izmeklēšanas laiku tiks atstādinātas. Ministrs uzsvēra, ka tā ir vadītāju atbildība, ka darbinieki netiek atbilstoši instruēti. Viņš izteicās, ka darbinieki pat nezinot, kas notiek valstī, nepiedalās nekādos semināros. Tāpat Reirs norādīja, ka VBTAI vērsīsies policijā, lai izvērtētu, vai nav pārkāptas aizbildnības tiesības vai pilnvaras uz bērnu, jo iestādes vadītājs ir bērna aizbildnis. "Iestādes vadītājs ir aizbildis bērnam, un viņam par bērnu jārūpējas tādā pašā līmenī kā vecākam," uzsvēra ministrs. VSAC "Rīga" filiāles "Rīga" vadītāja Ziniņa aģentūrai LETA iepriekš sacīja, nepiekrīt publiski paustajiem pārmetumiem par filiāles darbu. Viņas vadītajā filiālē darbs tiekot veikts godprātīgi un bērni ar visu ir nodrošināti. Komentējot neglaimojošos secinājumus par filiāles darbību, Ziniņa atbildēja, ka ir grūti spriest, kādēļ secināts, ka bērniem kas trūktu. Savukārt VSAC "Rīga" vadītāja Paudere sacīja, ka centra rīcībā ir padziļinātās pārbaudes rezultāti no VBTAI un neatkarīgajiem ekspertiem, turklāt pārbaudes rezultātā sniegts diezgan daudz rekomendāciju par to, kas nepieciešams, lai uzlabotu filiāles darbu vai veiktu kādas konkrētas izmaiņas. Šajos pārbaudes rezultātos nav minēts neviens konkrēts gadījums par varmācību vai vardarbības aktiem pret bērniem, uzsvēra centra direktore. Viņa skaidroja, ka filiālē "Rīga" darbinieki savas kompetences ietvaros veic pienākumus, taču, iespējams, ja aprūpi veic viens cilvēks, darbus nav iespējams veikt ļoti ātri. Viņa norādīja, ka centrs centīsies ieviest VBTAI sniegtās rekomendācijas, kā arī nepārtraukti vērtēs notiekošo, lai neciestu ne bērni, ne darbinieki.

