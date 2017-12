Ierobežos satiksmi vairākos Daugavgrīvas ielas posmos

Savukārt no 16. decembra plkst. 9.00 līdz 19. decembra plkst. 6.00 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Daugavgrīvas ielas un Pulka ielas krustojuma kreisajā pusē virzienā no centra, kā arī no 18. decembra plkst.10.00 līdz 29. decembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Daugavgrīvas ielas un Mazā Ūdens ielas krustojumā.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētājā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta kustību.

Tostarp, darbu veikšanas laikā var tikt pārsniegts pieļaujamais trokšņa līmenis.