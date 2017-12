Kā novēroja portāls Kasjauns.lv, piketētāju rindās bija arī domes opozīcijas deputāti Mārtiņš Bondars (LRA/LA), Māris Mičerevskis (LRA/LA), Juris Pūce (LRA?/LA), Jānis Bordāns (JKR) un citi.

Ar vietnē "manabalss.lv" par Āgenskalna tirgus saglabāšanu publicētās iniciatīvas autori Annu Baidekalnu un pārējiem piketētājiem atnāca aprunāties "Saskaņa" pārstāvis Aleksejs Rosļikovs, kurš sanākušajiem centās pamatot lēmuma nepieciešamību un retoriski vaicāja, vai tirgus aizstāvji vēlas "Maximu 2", tādā veidā atgādinot par Zolitūdē notikušo traģēdiju, kur, sabrūkot lielveikalam, dzīvību zaudēja 54 cilvēki.

Piketētāju rindas papildināja arī pilsoniski aktīvā juriste Ieva Brante, kura Rosļikovam norādīja: "Āgenskalna tirgus nevar tikt aizslēgts. Ja jūs vēlaties to renovēt, jūs variet to darīt pa daļām, bet no sākuma vispirms jums jāizstrādā projekts un jāpierāda, ka Āgenskalna tirgus apdraud iedzīvotājus!".

"Es jums nepieļaušu slēgt Āgenskalna tirgu! Āgenskalna tirgum būt!" izsaucās Brante, kuras sauklim pievienojās pārējie piketētāji.

Piketētāji, pievērošot uzmanību tirgus liktenim, turēja rokās plakātus ar saukļiem "Āgenskalnā tirgum bēres, Saskaņa jūs esat dēles"; "Neslēgt Āģenīti"; "Nevar aiznest, tāpēc sabrucina?"; "Mēs pret Ušakova grupējumu!", kamēr uz Bondara plakāta bija uzraksts krievu valodā "Nil, otvečai za bazar" [Nil, atbildi par saviem vārdiem- red.]

Kā ziņots, nākamā gada sākumā uz rekonstrukcijas laiku tiks pārtraukta Āgenskalna tirgus darbība, izsaucot plašu šīs pilsētas daļas iedzīvotāju neapmierinātību.

Izvērtējot Āgenskalna tirgus vēsturiskā paviljona tehnisko stāvokli un tirdzniecības sarūkošās tendences tajā, Rīgas Centrāltirgus valde nolēmusi to sagatavot visaptverošai rekonstrukcijai. Ņemot vērā iecerēto darbu apjomu un veidu, rekonstrukcijas projekta realizēšanas laikā tirdzniecības process Āgenskalna tirgū tiks pārtraukts sākot no 2018.gada 1.janvāra.