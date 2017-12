Šogad meklētākie vārdi Latvijā ir "ss.com", "laikapstākļi" un "skrāpē un laimē". Vēl populārāko Latvijā meklēto vārdu vidū ir "Iphone 8", "Andelemandele", "Fidget spinner", "Katalonija", "Gripas simptomi", "Despacito" un "Nokia 3310".

Savukārt šogad "Google" interneta meklētājā meklētākie notikumi Latvijā bija "X faktors", kam seko "Eirovīzija" un "Rīgas svētki". Tāpat cilvēkus interesēja "Vēlēšanu rezultāti", "Positivus", "Staro Rīga", "Red Hot Chilli Peppers", "Foo Fighters", "Prāta vētra koncerts 2018" un "Erots".

Runājot par sporta notikumiem, visvairāk Latvijas iedzīvotājus interesējis "EuroBasket", kam seko "Pasaules čempionāts hokejā" un "Vimbldona". Pirmajam trijniekam seko "Aļona Ostapenko", "Mairis Briedis", "Lattelecom maratons", "Mcgregor vs Mayweather", "Mairis Briedis vs Marco Huck", "Mairis Briedis vs Mike Perez", bet meklētāko desmitnieku noslēdz "Kristaps Porziņģis".

Filmu vidū "Google" meklētājā Latvijas iedzīvotāji šogad visvairāk meklējuši informāciju par "Fast and Furious 8", "Fifty Shades Darker" un "La La Land", kam seko "Svingeri" un "Logan", kamēr meklētākās TV pārraides bija "Olga", "X faktors", "Fizruk", "Caur ērkšķiem uz..", kā arī "Saimnieks meklē sievu".

"Google" meklēšanas gada pārskatā "Year in Search 2017" apkopoti rezultāti par cilvēkiem, tēmām un vietām, kuras piesaistīja uzmanību, izpētot vairāk nekā triljonu meklēšanas vaicājumu, ko "Google" saņem katru gadu.