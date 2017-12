Bebrs bez elektrības atstāj vairākus tūkstošus cilvēku Talsu novadā

LETA jau ziņoja, ka šovakar plkst.17.30 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums AS "Augstsprieguma tīkls" 110 kilovoltu (kV) elektrotīklā, ietekmējot elektroapgādi vairākiem tūkstošiem klientu Talsu novadā.

Lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu klientu elektroapgādi, AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" operatīvās izbraukumu brigādes sāka bojājuma lokalizēšanu, kā arī uzņēmumu operatīvais personāls veica elektrolīniju pārslēgšanu, lai lietotājiem nodrošinātu elektroapgādi no citām elektrolīnijām. Līdz ar to lielākajai daļai klientu elektroapgādi izdevās atjaunot jau līdz plkst.19.05.

Turpinot elektrolīniju pārslēgšanu, izmantojot vidējā sprieguma 20 kV tīklu, visiem klientiem elektroapgādi izdevās atjaunot plkst.20.30.

Patlaban gan vēl tiek novērsts bojājums AS "Augstsprieguma tīkls" 110 kV elektrotīklā. Šis bojājums tika konstatēts 28 kilometru garā elektrolīnijas posmā no Kandavas līdz Talsiem. "Sadales tīkls" informēja, ka bojājuma iemesls bijis bebra izgāzts koks, kas iekritis elektrolīnijā.