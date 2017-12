Atklājies, kādu darbu premjers piedāvājis Ilzei Pētersonei-Godmanei, lai viņa neietu uz privāto sfēru

Ministru prezidentam Mārim Kučinskim (ZZS) tika nosūtīts oficiāls informācijas pieprasījums, vaicājot, kādi amati piedāvāti Pētersonei-Godmanei, lai viņu saglabātu valsts pārvaldē.

Atbildē norādīts, ka premjers 1.septembrī ticies ar bijušo Iekšlietu ministrijas amatpersonu, piedāvājot viņai piedalīties Veselības ministrijas izsludinātajā atklātajā konkursā uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu.

Jau ziņots, ka Pētersonei-Godmanei gada pirmajā pusē netika pagarināta pielaide valsts noslēpumam, tāpēc 8.jūnijā pēc abpusējas vienošanās viņa pārtrauca pildīt valsts sekretāres amatu Iekšlietu ministrijā.

Premjers iepriekš norādīja, ka Pētersonei-Godmanei tiks piedāvāts cits amats valsts pārvaldē - kādā no ministrijām, kur nepieciešams augstas kapacitātes vadītājs. Tomēr 18.oktobrī intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" viņš pauda, ka izteiktie darba piedāvājumi valsts pārvaldē nebija konkurētspējīgi.

"Valsts pārvalde nespēja samaksāt to, ko privātās kompānijas. Godmanes kundze izvēlējās labāk atalgotu darbu, jo valsts pārvaldē izteiktie piedāvājumi nebija konkurētspējīgi. Tie varbūt bija solījumi pēc reformas," toreiz norādīja premjers.

Novembrī Pētersone-Godmane tika iecelta par jaundibinātā AS "Latvijas gāze" meitasuzņēmuma AS "Gaso" valdes priekšsēdētāju. Šī akciju sabiedrība tiks dibināta šā gada beigās un ir no "Latvijas gāzes" nodalīts sadales pakalpojumu operators.