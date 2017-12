Kā informē Rīgas pašvaldības policijā, likumsargi nama 8. stāvā sastapa aptuveni 30 gadus vecu sievieti, kura gulēja pie atkritumu stāvvada. autājot, kāpēc viņa mitinās kāpņu telpā, sieviete ar lamu vārdiem atbildēja, ka gaidījusi draugu, bet viņš neesot atnācis. Tāpat viņa nespēja nosaukt precīzu dzīvesvietas adresi.

Pārrunu laikā ievērots, ka sieviete ir grūtniecības pēdējos mēnešos. Ņemot vērā, ka viņa uz betona grīdas bija gulējusi vairākas stundas, policisti nolēma izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus, kuri sievieti hospitalizēja.

Datu pārbaudes laikā, noskaidrots, ka grūtniecei ir divi mazgadīgi bērni. Jautājot par viņu atrašanās vietu, sieviete skaidroja, ka viens no viņiem dzīvo ar tēvu citā Eiropas valstī, savukārt par otru rūpes uzņēmusies vecmāmiņa.

Lai pārliecinātos par sievietes stāstītā patiesumu, policisti devās uz viņas deklarēto dzīvesvietu. Pēc ilgstošas klauvēšanas durvis neviens neatvēra.

Likumsargi izjautāja kaimiņus, kuri pastāstīja, ka dzīvoklis pirms vairākiem mēnešiem ticis izīrēts kādam nelabvēlīgam pārim. Iepriekš mājoklī bijuši skandāli, alkohola lietošana, nākuši un gājuši uz dzīvokli dažādi kungi līdz sieviete ar tiesas lēmumu izlikta no dzīvokļa. Tāpat sievietei bijis arī mazs bērns, kurš, iespējams, atrodas krīzes centrā.

Pārbaudot iegūto informāciju, noskaidrots, ka viens dēls ar tēvu pirms vairākiem gadiem izceļojis no valsts, savukārt otrs dēls no gada sākuma dzīvo vienā no Valsts sociālās aprūpes centriem.

Informācija nosūtīta RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas, kā arī Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem izvērtēšanai.