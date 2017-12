Trešās adventes koncerts “Pāri tuksnesim uz Ziemassvētku zvaigzni” Rīgas Sv. Pētera baznīcā

Gaidot Ziemassvētkus, dziedātāja Evita Zālīte kopā ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem – Laimi Rācenāju (vokāls, čaranga), Ilzi Grunti (ģitāra, ķeltu arfa), Ievu Nīmani (oboja, blokflauta, dūdas), Aināru Paukšēnu (čells) un Miku Bāliņu (sitaminstrumenti) ir sagatavojuši krāsainu un smalku dziesmu programmu. Šajā koncertā tiks atskaņotas Ziemassvētku dziesmas no visas pasaules - no saulainās Portugāles līdz Norvēģijas sniegotajiem kalniem, no Meksikas krāšņajiem Ziemassvētku gājieniem līdz klusām šūpuļdziesmām Itālijas mazajos ciematos, piestājot arī Grieķijā. Starp skaņdarbiem mūziķi pastāstīs nelielus stāstus par konkrētā reģiona Ziemassvētku zvaigznes nozīmi un tradīcijām, kas saistītas ar to. Stundu garā koncertā mūziķi parādīs Kristus piedzimšanas svētku mūzikas burvību un dažādību, izpildot gan latviešu komponistu, gan dažādu valstu un tautu Ziemassvētku skaņdarbus.

Ieeja koncertā:

ar bezmaksas ielūgumiem, kas saņemami Rīgas Sv. Pētera baznīcā no 2017. gada 12. decembra.