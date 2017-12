Kaut arī minētais tēriņu apjoms ir par diviem procentpunktiem mazāks nekā pērn, Latvijā dzīvojošie joprojām ir gatavi atvēlēt svētku tēriņiem lielāku daļu no saviem ikmēneša ienākumiem nekā aptaujātie tādās ziemeļu valstīs kā Nīderlande, Vācija un Horvātija.

Aptauja arī atklāj, ka Latvija ir viena no tām nedaudzajām valstīm, kuras iedzīvotāji kā populārāko dāvanu min kosmētiku. To saņemt un dāvināt vēlas 18,2% aptaujāto. Tikai nedaudz mazāk jeb 15,4% par labāko dāvanu uzskata alkoholu, bet 14,3% - dažādas dāvanu kartes. Tomēr gada laikā populārāko dāvanu tops Latvijā strauji mainījies, jo pērn teju ceturtdaļa jeb 22% Latvijas iedzīvotāju zem eglītes gribēja likt un atrast dažādas spēles un rotaļas.

Atbilstoši "Ferratum barometra" rezultātiem kopumā 20% respondentu šogad palielinās savus tēriņus, savukārt gandrīz 50% mājsaimniecību dāvanām un svinēšanai tērēs tikpat daudz kā pērn Ziemassvētkos. Lielākie tērētāji šogad būs Meksikā, kuras iedzīvotāj gatavi minētajam mērķim atvēlēt 34,6% no saviem ikmēneša ienākumiem jeb 192,04 eiro.

Nedaudz mazāk jeb 31,9% (278,15 eiro), šim mērķim plāno tērēt Rumānijā aptaujātie. Savukārt otrā skalas galā ir Horvātijā (14,4%), Norvēģijā (13,4%), Somijā (12,3%) un Nīderlandē (11,8%) dzīvojošie, kuri saglabās savu pagājušā gada pozīciju kā mazākie tērētāji Ziemassvētku periodā.

Pasaulē kā populārākā lieta, ko cilvēki gribētu dāvināt un saņemt, tika minēti apģērbi. To saraksta priekšgalā ievietoja 17,5% aptaujas dalībnieku. Populāras bija arī citas lietas, piemēram, Somijā (17,5%) un Horvātijā (23,9%) liela daļa Ziemassvētku budžeta tiks tērēta saldumiem un delikatesēm, bet aptaujātie Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā, Austrālijā un Igaunijā norādīja, ka viņi atvēlēs 20% no Ziemassvētku budžeta rotaļlietām un spēlēm.

Aptauju veica "Ferratum Group", kas aptaujāja savus aktīvos klientus 20 valstīs, izmantojot standartizētu tīmekļa aptauju. "Ferratum barometrā" piedalījās vairāk nekā 21 000 mājsaimniecību. Respondenti bija vecumā no 18 līdz 61+ gadiem, un 58,8% dalībnieku bija sievietes. Vidējie pieejamie neto ienākumi mājsaimniecībām, kas piedalījās, bija no 555 eiro līdz 4580 eiro. Vidējais mājsaimniecības lielums bija 2,89 cilvēki.

Papildus demogrāfiskajiem faktoriem respondentiem tika uzdoti jautājumi par viņu rīcībā esošajiem ikmēneša neto ienākumiem, par to, cik daudz viņi tērē Ziemassvētkiem, par to, kādām aktivitātēm viņi tērēs savu naudu, un par to, vai viņi gatavojas izmantot "Airbnb" vai viesnīcu, ceļojot Ziemassvētku laikā. Aptaujā tika izmantota katras valsts atbilstošā valūta. Atbildes tika izlīdzinātas, lai atspoguļotu katras valsts attiecīgo pirktspēju. Visi aptaujas respondenti bija anonīmi.

