Juris Batņa - Ziemassvētku laiks: Pasaules laišana

Sabiedrība Karlīna Timofejeva

13. decembrī plkst. 19.00 Kasjauns.lv Facebook lapā būs skatāma ārsta-psihiatra, pirtnieka un latviskās dzīvesziņas praktiķa Jura Batņas lekcija “Ziemassvētku laiks: Pasaules laišana”. Tas būs stāsts par Ziemassvētku laiku, tā dziļāko izpratni no Latviskās dzīvesziņas skatupunkta. Par gaismu un tumsu mūsu psihē, kā arī to, kā strādāt ar mūsu “ēnu”. Sīkāk tiks aplūkota Ziemassvētku bluķa vilkšana un puzurs kā telpas un pasaules modelis. Skatīsim Ziemassvētkus kā Dieva dzimšanu, to nozīmi latviskajā kultūrā un nolikto ceļu pie Dieva.