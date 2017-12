LETA

Ierobežos satiksmi Sadovņikova ielas posmā

Saistībā ar kanalizācijas tīkla cauruļvadu atjaunošanu no 12.decembra līdz 19.decembrim (laika posmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00) tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Firsa Sadovņikova ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Katoļu ielai.