Šogad septembrī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru par jaunas luksusa klases vieglās pasažieru automašīnas pilna servisa ilgtermiņa nomu Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas funkciju nodrošināšanai.

Kandidātu pieteikumi dalībai iepriekš minētajā iepirkumā netika saņemti, jo iepirkuma procedūra tika pārtraukta pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā ievietotais paziņojums liecināja, ka iepirkuma procedūra pārtraukta, jo nepieciešams veikt labojumus tehniskajā specifikācijā.

AM Preses nodaļā skaidroja, ka nekādi labojumi netiks veikti un pašreiz vairs netiek plānota luksus klases vieglās pasažieru automašīnas pilna servisa ilgtermiņa noma NBS Militārās policijas funkciju nodrošināšanai, norādīja ministrijā.

AM gan nevarēja prognozēt vai nākotnē vēlreiz atgriezīsies pie jauna iepirkuma izsludināšanas par automašīnas nomu.

10.augustā Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs izsludinājis iepirkumu par jaunas luksus klases vieglās pasažieru automašīnas pilna servisa ilgtermiņa nomu kādam no bijušajiem Valsts prezidentiem. Drošības apsvēruma dēļ un kamēr iepirkums nav noslēdzies AM neatklāja, kuram bijušajam prezidentam auto paredzēts, tomēr portāls "pietiek.com" vēstīja, ka auto vajadzīgs Vīķei - Freibergai.

Ministrijā iepriekš norādīja, ka esošo auto tehnisko traucējumu novēršanai, kas radušies ekspluatācijas rezultātā, ir nepieciešami regulāri, ilgstoši un dārgi atsevišķu mezglu un agregātu remonti vai nomaiņa, tādēļ šādu auto uzturēšanai ir nepieciešams lielāks finansiālais ieguldījums.

Jauna automašīna tiks nomāta, jo pilna servisa nomas līgums ietver arī tehnisko apkopi un remontdarbus, kā arī apdrošināšanas polises, tādēļ auto ir izdevīgāk nomāt, nevis iegādāties un vēl atsevišķi maksāt par remontdarbiem un apkopi, šovasar skaidroja AM.

Latvijas normatīvie akti paredz, ka, atstājot Valsts prezidenta amatu, persona saņem no valsts ikmēneša pensiju 85% apmērā no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma un lietošanā vienu automašīnu. Ja personai tiek piešķirta apsardze, automašīnu un autovadītāja pakalpojumus nodrošina AM.

2012.gadā bija paredzēts Vīķes-Freibergas vajadzībām iegādāties jaunu automašīnu, jo 2006.gada izlaiduma "Mercedes Benz" limuzīns ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Jau 2013.gada rudenī AM paziņoja, ka naudas trūkuma dēļ eksprezidentei jauns limuzīns netiks iegādāts.