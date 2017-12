Viņa atzina, ka Ādažu Evanģēliski luteriskajai draudzei baznīcu nebija izdevies apdrošināt, jo apdrošinātāji tam neesot piekrituši. Tomēr baznīcu plānots atjaunot.

Foto: Andris Alksnis/Facebook

Arī Ādažu Evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons apstiprināja, ka baznīcu varētu izdoties atjaunot. "Mūsu pārliecība ir, ka ar labas gribas cilvēkiem un ar Dieva svētību mēs atsāksim darbus. Katrā ziņā vēsturiskā vieta ir atjaunojama un projekti ir īstenojami. Ja būs citi lēmumi, par to ziņosim," sacīja Jēkabsons.

Viņš pastāstīja, ka dievnams bija celts no koka un pēc tā aizdegšanās palikuši tikai baznīcas pamati un krāsmatas. Pēc mācītāja teiktā, ugunsnelaimes cēloņi būtu jāizmeklē atbildīgajiem dienestiem. Pagaidām draudzei ir tikai aizdomas, bet nav apstiprinājuma, ka ugunsgrēks varētu būt cēlies ļaunprātīgas dedzināšanas dēļ.

Foto: Daiga Jurevica/Facebook

"Dievnams sāka degt no viena stūra, kas neizskatās pēc pašaizdegšanās. Vasarā jau bija konstatēts viens mēģinājums baznīcu aizdedzināt. Tā saucamais "Molotova kokteilis" bija sviests pret baznīcu, bet laimīgā kārtā, neskatoties uz sausiem laika apstākļiem, nekas nebija noticis. Šobrīd nav nekāda konkrēta pamata aizdomām, mēs varam tikai minēt. Būtu bezjēdzīgi tagad izplatīt kādu nepārbaudītu informāciju," sacīja mācītājs, piebilstot, ka notikušais ir jāizmeklē atbildīgajām institūcijām.

Jēkabsons teica, ka pats notikuma brīdī nav bijis uz vietas baznīcā un par notikušo uzzināja agri no rīta, kad viņam par to pavēstīja Ādažu draudzes priekšniece. Sākotnēji iedarbojusies signalizācija un, ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka dievnams ir sācis degt no aizmugurējās - altāra daļas - nevis no ieejas puses. Tad, kad ieradās ugunsdzēsēji, vairs daudz neko neesot varēts izdarīt, jo liesmas izplatījušās nekontrolējamā ātrumā, sacīja mācītājs.

LETA jau ziņoja, ka naktī uz svētdienu Carnikavas novada nodedzis rekonstrukcijā esošais Carnikavas dievnams Siguļos.

Carnikavas dievnams bija rekonstrukcijā un 2018.gadā to bija plānots atvērt dievkalpojumiem. Šis gads draudzē tika veltīts ziedojumu vākšanai dievnama atjaunošanai, lai savāktu nepieciešamo līdzfinansējumu baznīcas rekonstrukcijas ceturtajai būvniecības kārtai, kas tika līdzfinansēta no Lauku Atbalsta dienestā administrētās Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projekta saņemtās naudas. Projekts paredzēja pilnībā atjaunot un pabeigt baznīcas ārējo apdari, kā arī atjaunot iekšējo apdari, tai skaitā izbūvēt balkonu, altāra daļu, griestus un sienas. Decembra sākumā daļa šo darbu jau gandrīz tika pabeigti.

Kā liecina informācija Baznīcēku atjaunošanas fonda mājaslapā, 1729.gadā Siguļu kalnā celtā Carnikavas luterāņu baznīca ir vienīgā koka baznīcas ēka, kas saglabājusies Vidzemes piekrastē.