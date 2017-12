Audzinātāja ir uzrakstījusi paskaidrojumu pašvaldības policijā, bet vainu uzņēmusies bērnudārza vadītāja Vēsma Eglīte.

"Es redzu vairāk savu atbildību. Jo es neesmu nodrošinājusi to, ka pa vārtiem nevar iziet. Es neesmu izdarījusi visu. Audzinātāja strādā vidē, kādu es esmu radījusi. Protams, ir audzinātājas atbildība, jo kā viņš varēja izslīdēt no grupas? To nezina neviens," teikusi Eglīte.

Ropažu novada dome sola izvērtēt katra iesaistītā atbildību. To, kāds sods iespējams bērnudārza vadītājai un audzinātājai, domē pagaidām nevar pateikt.

"Šo situāciju ir grūti komentēt. Mēs izanalizēsim esošo situāciju, visus apstākļus un to, kāda ir katra atbildība," solījusi Ropažu novada domes izpilddirektore Signe Grūbe.